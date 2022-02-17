АФК «Система» может провести IPO «Биннофарм групп» в 2022–2023 годах

Вторым условием, необходимым для проведения IPO, по словам Муратова, является интерес инвесторов к фармацевтической отрасли. «Наша отрасль понятна инвестбанкирам, так как много фармкомпаний торгуется на мировом фондовом рынке, а в России таких предложений пока нет», – сказал он. Макеев думает, что IPO холдинга может вызвать большой интерес среди инвесторов, так как в России нет ликвидных публичных фармацевтических компаний. Среди отечественных фармпроизводителей сейчас торгуется только вышедшая в 2010 г. на публичный рынок акций компания «Фармсинтез». Помимо этого российский фармрынок в рублях растет (по данным аналитической компании DSM Group, в 2021 г. – на 16% до 2,37 трлн руб.), спрос на продукцию холдинга стабилен, а отрасль слабо консолидирована, что открывает дополнительные возможности для наиболее сильных игроков отрасли, сказал он.