АФК «Система» может провести IPO «Биннофарм групп» в 2022–2023 годах

АФК «Система» может провести IPO «Биннофарм групп» в 2022–2023 годахПубличных фармкомпаний, интересных инвесторам, в России пока нет
Фармацевтический холдинг «Биннофарм групп», основным акционером которого является АФК «Система» Владимира Евтушенкова, может провести первичное публичное размещение (IPO) в 2022–2023 гг., сообщил в интервью «Ведомостям» ее генеральный директор Рустем Муратов. По его словам, для выхода на биржу компании необходимо подготовить ее с точки зрения финансовых показателей, прозрачности и т. д. При этом он уверен, что данный этап будет пройден достаточно быстро.
С внутренней готовностью холдинга проблем возникнуть не должно, хотя бы потому, что один из акционеров «Биннофарм групп» – это публичная компания АФК «Система» с большим опытом размещения акций дочерних компаний на биржах, считает аналитик Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егор Макеев. Он добавляет, что холдинг улучшил процедуры раскрытия информации и сейчас активно налаживает отношения с инвесторами и аналитиками.
Вторым условием, необходимым для проведения IPO, по словам Муратова, является интерес инвесторов к фармацевтической отрасли. «Наша отрасль понятна инвестбанкирам, так как много фармкомпаний торгуется на мировом фондовом рынке, а в России таких предложений пока нет», – сказал он. Макеев думает, что IPO холдинга может вызвать большой интерес среди инвесторов, так как в России нет ликвидных публичных фармацевтических компаний. Среди отечественных фармпроизводителей сейчас торгуется только вышедшая в 2010 г. на публичный рынок акций компания «Фармсинтез». Помимо этого российский фармрынок в рублях растет (по данным аналитической компании DSM Group, в 2021 г. – на 16% до 2,37 трлн руб.), спрос на продукцию холдинга стабилен, а отрасль слабо консолидирована, что открывает дополнительные возможности для наиболее сильных игроков отрасли, сказал он.
Третье условие – это общее состояние рынков. Из-за геополитической неопределенности сейчас не время для размещений, говорит Макеев: кроме того, рынок скорректировался и оценки компаний упали. При этом он сохраняет оптимизм и считает размещение холдинга в 2022 г. реалистичным, после того как отношение инвесторов к российскому рынку улучшится.
Выручка холдинга по МСФО за девять месяцев 2021 г. выросла на 22,1% к предыдущему году до 18 млрд руб.
Макеев не стал оценивать возможную стоимость компании. Однако известно, что в июне 2021 г. подконтрольная «ВТБ капиталу» компания приобрела у структуры АФК «Система» 11,2% Ristango Holding Limited, владеющей «Биннофарм групп», за 7 млрд руб. Исходя из этой оценки на тот момент холдинг мог стоить 62,5 млрд руб. По мнению Макеева, «Биннофарм групп» будет в первую очередь рассматривать Московскую биржу.
Холдинг «Биннофарм групп» образован в 2020 г. в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Объединяет пять производственных площадок в четырех регионах России: АО «Алиум» (ранее ФП «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки – в Зеленограде и Красногорске), ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биоком» (г. Ставрополь). Компания специализируется на выпуске антибиотиков, производит антиковидные препараты и вакцину «Спутник V». Среди акционеров «Биннофарм групп» АФК «Система» (75,3%), «ВТБ капитал» (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%), а также физическое лицо (1%).