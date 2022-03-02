Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Китай останавливает транзит через Россию в Европу

На рынке перевозок опасаются транспортного коллапса
Ксения Потаева
Raul Ariano / Jiangsu Information Office / AFP

Китайские грузоотправители начали приостанавливать транзит грузов через Россию в ЕС, рассказали «Ведомостям» несколько источников в логистических компаниях и железнодорожных операторах. Эту проблему, по их словам, 1 марта обсуждали на закрытом совещании Совета профессионалов по цепям поставок, объединяющего более 1000 логистических компаний. Один из участников совещания подтвердил «Ведомостям», что железнодорожные перевозки из КНР в ЕС на фоне военной спецоперации на Украине «встали из-за опасения грузовладельцев за товар». По его словам, проблем с перевозкой по железной дороге уже отправленных товаров нет, но почти нет и новых заказов на транзит в ЕС из КНР. Тенденцию к отказу от отправки грузов из Китая подтвердили «Ведомостям» источники в нескольких крупных логистических компаниях.

Представитель РЖД говорит, что транзит по железной дороге «осуществляется в обычном режиме». «Компания обеспечивает надежную и безопасную доставку всех грузов. Динамика транзитных перевозок за февраль 2022 г. будет опубликована позднее», – сообщил он «Ведомостям». В Минтрансе на запрос не ответили.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных