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Бизнес предлагает ввести уведомительный порядок регистрации медизделий

Но если выдавать регистрационные удостоверения всем подряд, могут возникнуть проблемы с безопасностью и контрафактом
Анна Киселева
Эксперты все же опасаются, что предложенная «Опорой России» мера приведет к ухудшению качества медизделий / Андрей Гордеев / Ведомости

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила ввести уведомительный порядок регистрации медицинских изделий, произведенных как у нас, так и в дружественных странах. Соответствующее письмо, подписанное ее президентом Александром Калининым, было направлено заместителю председателя российского правительства Дмитрию Григоренко. «Ведомости» ознакомились с его копией. Представитель правительства подтвердил его получение. По его словам, оно «будет рассмотрено в установленном порядке».

Сейчас для получения регистрации в Росздравнадзоре медицинские изделия проходят технические и биологические исследования в специальных лабораториях. «Опора России» считает, что для выхода на рынок такой продукции будет достаточно предоставить декларацию производителя о гарантии безопасности и эффективности. А все другие меры она предлагает проводить уже после ввода изделия в обращение, задействовав для этого участников профессионального сообщества, представителей производителя и регулятора. Это позволит в том числе снять риски возникновения дефицита, остановить рост цен и снизить зависимость от импорта из стран, совершающих в отношении России недружественные действия, объясняет Калинин. К ним, согласно распоряжению правительства, относятся государства – члены Европейского союза, Австралия, Великобритания, Япония, США, Швейцария, Республика Корея, Тайвань (Китай), Канада, Украина и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных