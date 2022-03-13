Бизнес предлагает ввести уведомительный порядок регистрации медизделий

Сейчас для получения регистрации в Росздравнадзоре медицинские изделия проходят технические и биологические исследования в специальных лабораториях. «Опора России» считает, что для выхода на рынок такой продукции будет достаточно предоставить декларацию производителя о гарантии безопасности и эффективности. А все другие меры она предлагает проводить уже после ввода изделия в обращение, задействовав для этого участников профессионального сообщества, представителей производителя и регулятора. Это позволит в том числе снять риски возникновения дефицита, остановить рост цен и снизить зависимость от импорта из стран, совершающих в отношении России недружественные действия, объясняет Калинин. К ним, согласно распоряжению правительства, относятся государства – члены Европейского союза, Австралия, Великобритания, Япония, США, Швейцария, Республика Корея, Тайвань (Китай), Канада, Украина и проч.