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Александр Новак предрек ЕС бензин и дизтопливо по карточкам

Европейским НПЗ трудно найти альтернативу российской Urals
Василий Милькин Матвей Катков
Вице-премьер Александр Новак считает, что нехватка дизельного топлива может стать сильным дестабилизирующим фактором для Европы / Максим Стулов / Ведомости

Санкции ЕС против российских нефтяных компаний могут привести к существенной дестабилизации европейского рынка автомобильного топлива, вплоть до введения нормирования его потребления. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме 23 марта.

«Доля экспорта российских энергоресурсов на мировом рынке составляет около 20% от мирового уровня торговли. Очевидно, что без российских углеводородов на мировых рынках углеводородов случится коллапс, рост цен на энергоресурсы, последствия которых абсолютно непредсказуемы», – заявил Новак. Он подчеркнул, что запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 г., на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. На этом фоне в Германии уже зафиксирован рост цен на дизельное топливо на 40%, напомнил Новак. Запрет на поставки в США российской нефти и нефтепродуктов, по его словам, разогрел цены и в Соединенных Штатах, где с начала года моторное топливо подорожало на 19%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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