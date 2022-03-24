Александр Новак предрек ЕС бензин и дизтопливо по карточкам

«Доля экспорта российских энергоресурсов на мировом рынке составляет около 20% от мирового уровня торговли. Очевидно, что без российских углеводородов на мировых рынках углеводородов случится коллапс, рост цен на энергоресурсы, последствия которых абсолютно непредсказуемы», – заявил Новак. Он подчеркнул, что запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 г., на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. На этом фоне в Германии уже зафиксирован рост цен на дизельное топливо на 40%, напомнил Новак. Запрет на поставки в США российской нефти и нефтепродуктов, по его словам, разогрел цены и в Соединенных Штатах, где с начала года моторное топливо подорожало на 19%.