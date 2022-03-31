«Роснефть» регистрирует новый «зеленый» логотип

«Роснефть» регистрирует новый «зеленый» логотипКомпания хочет подчеркнуть свои экологические приоритеты
«Роснефть» зарегистрирует новый логотип компании, в котором черно–желтое сочетание цветов сменят цвета зеленый и желтый, рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами компании. Заявка в Роспатент была подана 25 марта.
В пресс–службе компании подтвердили подачу заявки и уточнили, что ее рассмотрение займет до 18,5 месяца. «Новый логотип разработан молодым талантливым дальневосточным дизайнером. Стоимость работ составила порядка 300 000 руб.», – добавили в «Роснефти». При этом в компании подчеркнули, что не отказываются от использования традиционного товарного знака и «проведение комплексного ребрендинга сети на данном этапе не планируется».
«Являясь лидером отечественного нефтяного рынка, «Роснефть» определяет ответственное отношение к окружающей среде в качестве ключевого приоритета своей деятельности», – добавил представитель пресс–службы. Он также подчеркнул, что «Роснефть» первой на российском рынке представила план по снижению выбросов парниковых газов, предполагающий значительное сокращение углеродного следа к 2035 г.
В декабре 2021 г. компания приняла новую «зеленую» стратегию развития.
Она предусматривает снижение углеродного следа и достижение углеродной нейтральности к 2050 г. Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин уточнял тогда, что стратегия будет способствовать более чем двукратному увеличению свободного денежного потока (FCF) к 2030 г. и обеспечит стабильный рост стоимости компании для акционеров и инвесторов. «При этом цели стратегии по снижению выбросов подтверждают статус компании как ответственного поставщика энергоресурсов и одного из лидеров энергоперехода в РФ», – подчеркивал он.
Компания ставит перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2050 г. по выбросам областей охвата 1 и 2 (прямых и косвенных выбросов СО2), что планируется сделать благодаря сокращению эмиссии парниковых газов (ПГ), использованию низкоуглеродной генерации, развития энергосберегающих технологий, улавливанию углерода, а также за счет использования потенциала природного поглощения.
Ряд стратегических инициатив «Роснефть» намерена осуществить уже к 2030 г. В частности, к этому сроку планируется на 25% сократить выбросы областей охвата 1 и 2, а также осуществить меры по улавливанию и хранению углерода.
Также к 2030 г. планируется достичь нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) – на 5 лет раньше, чем предполагалась изначально. Также компания намерена сократить выбросы метана до менее 0,2%, провести постепенный перевод собственного транспорта на низкоуглеродное топливо, реализовать программу по развитию газомоторного топлива и сети зарядных устройств для электромобилей на АЗС «Роснефти», а также начать производство и продажу авиатоплива со сниженным углеродным следом.
Несмотря на непростую международную ситуацию, российские компании, в том числе и «Роснефть», сохраняют приверженность ESG–курсу, отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Эксперт добавил, что в рамках этой программы постепенно повышается как экологическая, так и энергетическая эффективность компаний. При этом он подчеркнул, что смену логотипа стоит рассматривать не только как шаг в сторону «зеленой повестки», но также как расширение идентичности компании с нефтяной на энергетическую. Фролов напомнил, что похожий ребрендинг проводила в начале 2000–х гг. британская компания BP, отказавшаяся даже в официальном названии от слова «Petroleum». «Роснефть» планомерно следует «зеленой повестке», шаги в эту сторону были начаты компанией уже давно», – подчеркнул он.