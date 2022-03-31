«Роснефть» регистрирует новый «зеленый» логотип

Эксперт добавил, что в рамках этой программы постепенно повышается как экологическая, так и энергетическая эффективность компаний. При этом он подчеркнул, что смену логотипа стоит рассматривать не только как шаг в сторону «зеленой повестки», но также как расширение идентичности компании с нефтяной на энергетическую. Фролов напомнил, что похожий ребрендинг проводила в начале 2000–х гг. британская компания BP, отказавшаяся даже в официальном названии от слова «Petroleum». «Роснефть» планомерно следует «зеленой повестке», шаги в эту сторону были начаты компанией уже давно», – подчеркнул он.