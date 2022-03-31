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Спрос на операции по коррекции зрения вырос за месяц на 20%

Это связано с подорожанием и дефицитом линз и очков
Анна Киселева
Повышенный спрос наблюдался и на традиционную оптику / Евгений Разумный / Ведомости

Число операций по лазерной коррекции зрения в центре офтальмологии группы «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) за последний месяц увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил «Ведомостям» ее главный специалист по офтальмологии Александр Трубилин. Он уточнил, что за этот период проведено более 100 таких процедур. Такую тенденцию подтверждает и директор по коммуникациям сети «РЖД-медицина» Александр Милых, который говорит, что количество обращений от желающих улучшить зрение в клиниках компании стало ощутимо больше. Конкретные цифры он назвать затруднился, сообщив лишь, что спрос вырос не только в Москве, но и в регионах (там у «РЖД-медицины» 16 офтальмологических больниц).

Примерный срок ожидания операции, по его словам, сейчас составляет месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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