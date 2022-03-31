Спрос на операции по коррекции зрения вырос за месяц на 20%

Число операций по лазерной коррекции зрения в центре офтальмологии группы «Медси» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) за последний месяц увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил «Ведомостям» ее главный специалист по офтальмологии Александр Трубилин. Он уточнил, что за этот период проведено более 100 таких процедур. Такую тенденцию подтверждает и директор по коммуникациям сети «РЖД-медицина» Александр Милых, который говорит, что количество обращений от желающих улучшить зрение в клиниках компании стало ощутимо больше. Конкретные цифры он назвать затруднился, сообщив лишь, что спрос вырос не только в Москве, но и в регионах (там у «РЖД-медицины» 16 офтальмологических больниц).