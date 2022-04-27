На Амуре завершили самый масштабный долгострой

Изначально, в 2007 г., бенефициаром проекта строительства моста в Китай была горнодобывающая группа Petropavlovsk в лице своего железорудного дивизиона IRC. Под этот проект она создала ООО «Рубикон» и планировала реализовывать его на условиях государственно–частного партнерства. В 2014 г. из–за падения цен на железную руду, проблем с реализацией добывающих проектов на территории региона, а также неопределенности механизма финансирования IRC продала «Рубикон» Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) за 174 млн руб. Тогда же в капитал вошел и Фонд развития Дальнего Востока (теперь ВЭБ.ДВ). Проект реализован в рамках межправительственного соглашения на средства ВЭБ.ДВ через Российско–китайский инвестфонд (РКИФ). Общий объем инвестиций – порядка 12 млрд руб. Доля РКИФ в проектной компании составила 56,25%, еще 25% у РЖД и 18,75% у ВЭБ.ДВ.