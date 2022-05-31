Фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеров

Действительно есть проблемы с транспортными компаниями, осуществляющими поставки, к примеру, из США, добавляет представитель компании MFitness (дистрибутор компании Precor) Валерий Чистяков. При этом он напоминает, что спортивное оборудование под санкции не попало. Из-за сложностей с логистикой и покупкой валюты стало сложнее оплачивать оборудование производителю, отмечает представитель компании Spirit (американский бренд, но сами тренажеры делают в Китае и на Тайване). Впрочем, по его словам, несмотря на то что логистика подорожала в несколько раз, а сроки отгрузки увеличились, она свои поставки и продажи не останавливала.