Фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеров

Фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеровЭто связано с увеличением сроков и стоимости поставок такого оборудования
Российские фитнес-клубы уже в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом электронных тренажеров. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, работающих на этом рынке. Часть зарубежных брендов уже запретили поставки в страну, говорит директор производителя и поставщика спортивного оборудования Hasttings Георгий Корягин, конкретных брендов он не назвал. А те, кто готов отгружать товар, по его словам, столкнулись с логистическими сложностями – дороговизной контейнеров или выстраиванием цепочек отгрузки товаров через другие страны (Турцию, Польшу и проч.).
Действительно есть проблемы с транспортными компаниями, осуществляющими поставки, к примеру, из США, добавляет представитель компании MFitness (дистрибутор компании Precor) Валерий Чистяков. При этом он напоминает, что спортивное оборудование под санкции не попало. Из-за сложностей с логистикой и покупкой валюты стало сложнее оплачивать оборудование производителю, отмечает представитель компании Spirit (американский бренд, но сами тренажеры делают в Китае и на Тайване). Впрочем, по его словам, несмотря на то что логистика подорожала в несколько раз, а сроки отгрузки увеличились, она свои поставки и продажи не останавливала.
Есть проблемы также с запчастями для тренажеров, указывает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, из-за их отсутствия у 15% фитнес-клубов простаивает оборудование в кардиозонах.