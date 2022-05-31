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Фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеров

Это связано с увеличением сроков и стоимости поставок такого оборудования
Маргарита Соболь
Фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеров / Евгений Разумный / Ведомости

Российские фитнес-клубы уже в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом электронных тренажеров. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, работающих на этом рынке. Часть зарубежных брендов уже запретили поставки в страну, говорит директор производителя и поставщика спортивного оборудования Hasttings Георгий Корягин, конкретных брендов он не назвал. А те, кто готов отгружать товар, по его словам, столкнулись с логистическими сложностями – дороговизной контейнеров или выстраиванием цепочек отгрузки товаров через другие страны (Турцию, Польшу и проч.).

Действительно есть проблемы с транспортными компаниями, осуществляющими поставки, к примеру, из США, добавляет представитель компании MFitness (дистрибутор компании Precor) Валерий Чистяков. При этом он напоминает, что спортивное оборудование под санкции не попало. Из-за сложностей с логистикой и покупкой валюты стало сложнее оплачивать оборудование производителю, отмечает представитель компании Spirit (американский бренд, но сами тренажеры делают в Китае и на Тайване). Впрочем, по его словам, несмотря на то что логистика подорожала в несколько раз, а сроки отгрузки увеличились, она свои поставки и продажи не останавливала.

Есть проблемы также с запчастями для тренажеров, указывает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, из-за их отсутствия у 15% фитнес-клубов простаивает оборудование в кардиозонах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных