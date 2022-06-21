Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей без учета двигателей

Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей без учета двигателейОАК определилась с тем, что нужно локализовать для российского самолета
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») определилась с перечнем основных компонентов для импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которая называется SSJ-New. «Ведомости» ознакомились со списком этих комплектующих и тех компаний, которые должны теперь наладить их производство.
Список импортозамещаемых компонентов близок по составу к тому, что видел и источник «Ведомостей» в авиапроме. По его словам, из-за сжатых сроков и серьезности поставленных задач перечень участников проекта еще «может обновляться и дополняться». «Главное в проекте – добиться оптимального соотношения стоимости и сроков», – говорит собеседник.
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