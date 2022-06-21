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Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей без учета двигателей

ОАК определилась с тем, что нужно локализовать для российского самолета
Арина Литова Алексей Никольский Денис Ильюшенков
Для «русификации» SSJ100 придется заменить на отечественные 64 импортных узла и комплектующих / Сергей Савостьянов / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») определилась с перечнем основных компонентов для импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которая называется SSJ-New. «Ведомости» ознакомились со списком этих комплектующих и тех компаний, которые должны теперь наладить их производство.

Список импортозамещаемых компонентов близок по составу к тому, что видел и источник «Ведомостей» в авиапроме. По его словам, из-за сжатых сроков и серьезности поставленных задач перечень участников проекта еще «может обновляться и дополняться». «Главное в проекте – добиться оптимального соотношения стоимости и сроков», – говорит собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных