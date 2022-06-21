Импортозамещение для SSJ100 обойдется в 50 млрд рублей без учета двигателей

Список импортозамещаемых компонентов близок по составу к тому, что видел и источник «Ведомостей» в авиапроме. По его словам, из-за сжатых сроков и серьезности поставленных задач перечень участников проекта еще «может обновляться и дополняться». «Главное в проекте – добиться оптимального соотношения стоимости и сроков», – говорит собеседник.