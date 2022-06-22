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Холдинг «Атлас» сосредоточится на онкодиагностике

К компании перешло операционное управление Центром молекулярной онкологии
Анна Киселева
За два года «Онкоатлас» протестировал более 5000 онкологических пациентов по всей России / Гавриил Григоров / ТАСС

Специализирующийся на генетических тестах холдинг «Атлас» увеличил долю в дочернем центре молекулярной онкологии «Онкоатлас» (ООО «Онкодиагностика Атлас») до 71,5%, выкупив 5% у венчурного фонда Primer Capital, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Сделку «Ведомостям» подтвердил генеральный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Сергей Мусиенко, но ее сумму раскрывать не стал. Пакет Primer Capital может оцениваться в 10 млн руб., подсчитал генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.

Оставшиеся 28,5% принадлежат директору «Онкоатласа» Владиславу Милейко, основавшему компанию в 2011 г. Центр специализируется на профилактике, диагностике и подборе терапии онкологических заболеваний на основе анализа молекулярно-генетического профиля опухоли человека и наследственных особенностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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