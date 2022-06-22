Холдинг «Атлас» сосредоточится на онкодиагностике

Холдинг «Атлас» сосредоточится на онкодиагностикеК компании перешло операционное управление Центром молекулярной онкологии
Специализирующийся на генетических тестах холдинг «Атлас» увеличил долю в дочернем центре молекулярной онкологии «Онкоатлас» (ООО «Онкодиагностика Атлас») до 71,5%, выкупив 5% у венчурного фонда Primer Capital, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Сделку «Ведомостям» подтвердил генеральный директор биомедицинского холдинга «Атлас» Сергей Мусиенко, но ее сумму раскрывать не стал. Пакет Primer Capital может оцениваться в 10 млн руб., подсчитал генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
Оставшиеся 28,5% принадлежат директору «Онкоатласа» Владиславу Милейко, основавшему компанию в 2011 г. Центр специализируется на профилактике, диагностике и подборе терапии онкологических заболеваний на основе анализа молекулярно-генетического профиля опухоли человека и наследственных особенностей.