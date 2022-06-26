Интернет-магазины ждут падения продаж из-за новых требований к персональным данным

Если документ будет принят в этом виде, интернет-магазины ждет значительное увеличение сроков доставки зарубежных товаров, а также двукратное падение продаж в денежном и количественном выражении, сказано в письме («Ведомости» ознакомились с его копией). Его подлинность подтвердил президент АКИТ Артем Соколов. Представитель правительства сообщил, что документ на имя Мишустина получен, но комментировать его не стал. До Госдумы, по данным на вечер пятницы, письмо еще не дошло, сказал представитель пресс-службы нижней палаты парламента.