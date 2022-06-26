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Интернет-магазины ждут падения продаж из-за новых требований к персональным данным

Депутаты обещают доработать законопроект ко второму чтению
Анна Киселева
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет игроков, занимающих 70% российского рынка) 23 июня обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в законопроект «О персональных данных», поправки к нему были рассмотрены в первом чтении 24 мая.

Если документ будет принят в этом виде, интернет-магазины ждет значительное увеличение сроков доставки зарубежных товаров, а также двукратное падение продаж в денежном и количественном выражении, сказано в письме («Ведомости» ознакомились с его копией). Его подлинность подтвердил президент АКИТ Артем Соколов. Представитель правительства сообщил, что документ на имя Мишустина получен, но комментировать его не стал. До Госдумы, по данным на вечер пятницы, письмо еще не дошло, сказал представитель пресс-службы нижней палаты парламента.

Согласно тексту законопроекта, компании обязаны уведомлять Роскомнадзор о каждом новом иностранном лице, которому передаются персональные данные покупателя или – в зависимости от трактовки – о каждом новом случае передачи таких данных за рубеж, следует из письма АКИТ. По ее расчетам, это означает, что они должны будут ежегодно сообщать о 120 000–200 000 зарубежных продавцов или свыше 4 млн покупок у иностранных игроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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