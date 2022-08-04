«Роснефть» заявила о практически полной остановке производства на «Сахалине-1»

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин согласен, что, скорее всего, оператором проекта станет российская структура. По его словам, это наиболее вероятный вариант с учетом последней практики и указа президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» (о передачи всех долей в компании-операторе российской структуре. — «Ведомости»). Он также сомневается в том, что наращивать пакет акций до контроля и брать на себя функции оператора захотят партнеры из Индии. «Сахалин-1», по мнению Блохина, их интересует больше с точки зрения объема производства и поставок нефти на индийский рынок. Ранее Reuters и ряд индийских изданий сообщали об интересе ONGC к покупке доли ExxonMobil в «Сахалине-1».