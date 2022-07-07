Сахалинским проектам продлевают СРП

Блохин также обращает внимание, что Shell принимала значительное участие в оперативном управлении проектом «Сахалин-2», оставаясь ключевым техническим консультантом даже после утраты контрольного пакета акций (контроль перешел к «Газпрому» в апреле 2007 г. – «Ведомости»). «Выход ключевого акционера и операционного партнера «Газпрома» может больно ударить по перспективам дальнейшего развития проекта», – считает он. В то же время аналитик положительно оценивает своевременную модернизацию СПГ-завода в рамках проекта, завершившуюся во второй половине 2021 г. при участии специалистов Shell. «Комплексное обновление инфраструктуры проекта и его переход на четырехлетний цикл технического обслуживания создает значительный задел на ближайшие несколько лет», – рассуждает Блохин.