Сахалинским проектам продлевают СРП

Сахалинским проектам продлевают СРПНо их дальнейшая судьба из-за санкций туманна, говорят эксперты
Сахалинским нефтегазовым проектам хотят продлить режим соглашений о разделе продукции (СРП), заявил 7 июля полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Для бюджета Сахалинской области в сегодняшних условиях принципиальное значение имеет сохранение режима СРП. Предварительно мы обсуждали этот вопрос с министром финансов. Его позиция и моя позиция – что в течение пяти лет менять режим СРП не будем. Понятно, что это еще требует рассмотрения правительства, утверждения. Но пока я надеюсь, что именно таким образом все будет происходить», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Трутнев также сообщил, что добыча нефти в рамках СРП-проекта «Сахалин-1» сократилась в 22 раза – с 220 000 барр./сутки до 10 000 барр./сутки. В итоге в 2023 г., по его подсчетам, бюджет Сахалинской области недополучит порядка 38 млрд руб., что составляет 26% от уровня собственных доходов региона. По данным Международной группы экспортеров СПГ, в 2021 г. на «Сахалине-2» было законтрактовано 9,2 млн т (12,7 млрд куб. м) СПГ.
Проект «Сахалин-1» по добыче нефти и газа на шельфе Охотского моря реализуется с 1990-х гг. Его оператором является американская ExxonMobil, владеющая 30%, еще 20% контролирует «Роснефть», 30% – у японской Sodeco, 20% – у индийской ONGC. На «Сахалине-1» в год добывается более 11 млн т нефти.
Также на шельфе Сахалина в рамках СРП реализуется проект по добыче и сжижению природного газа (СПГ) «Сахалин-2». Он предусматривает разработку двух месторождений – Пильтун-Астохского (главным образом нефтяного) и Лунского (преимущественно газового). Это старейшее СРП в России, заключенное в 1994 г., и первый проект в стране по сжижению газа. «Газпрому» принадлежит контрольный пакет компании-оператора проекта Sakhalin Energy (50% плюс 1 акция), японским Mitsui и Mitsubishi – 12,5% и 10% акций соответственно, англо-голландской Shell – 27,5%.
Что такое СРП
Соглашение о разделе продукции (СРП) представляет собой специальный тип договора, который заключается между государством и иностранными инвесторами, предоставляя последним право на разработку месторождений с различными льготами (в основном налогового и таможенного характера). СРП определяет, какой процент добытой нефти и газа в процессе промышленной эксплуатации месторождения получит каждая сторона после того, как будут полностью возмещены затраты на проект иностранных участников.
После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине ряд зарубежных нефтегазовых компаний стали объявлять о выходе из российских активов. Это касалось и СРП-проектов: американская ExxonMobil объявила о намерении выйти из проекта «Сахалин-1», британско–нидерландская Shell – из проекта «Сахалин-2», а французская TotalEnergies решила передать всю свою долю в 20% в проекте по разработке Харьягинского месторождения (также реализуется в рамках СРП, добыча в 2021 г. – 1,56 млн т) «Зарубежнефти».
На этом фоне российские власти предприняли шаги для защиты российских нефтегазовых активов от негативного воздействия со стороны иностранных акционеров. 30 июня президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым все права и обязанности Sakhalin Energy перейдут специально созданному ООО. В указе объяснялось, что это сделано для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны, а также из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера».
Кроме того, в начале июля Госдума приняла в трех чтениях законопроект, позволяющий принудительно по решению суда переводить иностранных недропользователей в форму российского юрлица – общества с ограниченной ответственностью. Такие иски смогут подавать акционеры, владеющие совокупно не менее 25% в компании, а также топ–менеджеры. Адвокат юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле пояснял ранее «Ведомостям», что основная цель законопроекта – перенести корпоративные споры в российские суды и «сохранить имущество филиала [иностранной компании] за обществом, которое уже будет считаться российским».
Аналитик «Финама» Сергей Кауфман считает, что сейчас судьба обоих проектов — «Сахалин-1» и «Сахалин-2» – «сопряжена с высоким уровнем неопределенности». Он уточняет, что без западных инвесторов будет «крайне проблематично» поддерживать уровень добычи на действующих месторождениях и осваивать новые. «Добыча на шельфе является одной из наиболее зависимых от импортных технологий в нефтегазе. Учитывая отсутствие необходимости наращивать добычу в масштабах страны, маловероятно, что шельфовые проекты будут востребованы в обозримом будущем», – рассуждает он.
Старший аналитик Альфа–банка Никита Блохин возражает: «Уход зарубежных партнеров не станет ощутимым ударом по российской энергетической отрасли». Но признает, что он может «создать трудности операционного характера» для отдельных нефтегазовых проектов.
«Последнее снижение добычи нефти на «Сахалине-1» могло быть вызвано в первую очередь отъездом иностранных бригад и специалистов, юридической неопределенностью и политической напряженностью вокруг проекта, а также трудностями на этапе отгрузки готовых партий углеводородов, что сопряжено со всеми сложностями в вопросе поиска, фрахтования и страхования судов», – уточняет он. Кауфман прогнозирует, что в ближайшее время «Сахалин-1» начнет восстанавливать добычу. «Но поддерживать докризисные уровни без ExxonMobil будет трудно», – признает эксперт.
Блохин также обращает внимание, что Shell принимала значительное участие в оперативном управлении проектом «Сахалин-2», оставаясь ключевым техническим консультантом даже после утраты контрольного пакета акций (контроль перешел к «Газпрому» в апреле 2007 г. – «Ведомости»). «Выход ключевого акционера и операционного партнера «Газпрома» может больно ударить по перспективам дальнейшего развития проекта», – считает он. В то же время аналитик положительно оценивает своевременную модернизацию СПГ-завода в рамках проекта, завершившуюся во второй половине 2021 г. при участии специалистов Shell. «Комплексное обновление инфраструктуры проекта и его переход на четырехлетний цикл технического обслуживания создает значительный задел на ближайшие несколько лет», – рассуждает Блохин.
Кауфман также высоко оценивает шансы сохранить объем производства проекта «Сахалин-2». «Сейчас Япония изучает новый указ российского президента на предмет возможности продолжения участия в проекте. Ранее ее представители заявляли, что «Сахалин-2» крайне важен для энергобезопасности страны. Полагаем, что японские компании согласятся на новые условия и продолжат покупать российский СПГ», – говорит аналитик.