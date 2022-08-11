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Основатель Sminex Алексей Тулупов продолжает скупать хлебобулочные предприятия

Его комбинат «Коломенский» хочет стать владельцем «Волжского пекаря»
Маргарита Соболь Анна Киселева
Московский булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» покупает контрольный пакет акций крупнейшего хлебобулочного предприятия Тверской области – ОАО «Волжский пекарь». / Андрей Гордеев / Ведомости

Московский булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» покупает контрольный пакет акций крупнейшего хлебобулочного предприятия Тверской области – ОАО «Волжский пекарь». Об этом рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров. Об этом также знают три топ-менеджера профильных ассоциаций. Сделка пока не закрыта, она проходит в несколько этапов, но она находится на завершающей стадии, говорят собеседники «Ведомостей», не раскрывая деталей. О том, что БКХ «Коломенский» намерен приобрести «Волжского пекаря», несколько дней назад сообщало и профильное издание Ohlebe.ru. Представитель девелопера Sminex, основатель которого Алексей Тулупов владеет БКХ «Коломенский», а также секретарь генерального директора и мажоритарного акционера «Волжского пекаря» от комментариев отказались.

Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщил, что на текущий момент ходатайство об одобрении такой сделки не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных