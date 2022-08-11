Основатель Sminex Алексей Тулупов продолжает скупать хлебобулочные предприятия

Московский булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» покупает контрольный пакет акций крупнейшего хлебобулочного предприятия Тверской области – ОАО «Волжский пекарь». Об этом рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров. Об этом также знают три топ-менеджера профильных ассоциаций. Сделка пока не закрыта, она проходит в несколько этапов, но она находится на завершающей стадии, говорят собеседники «Ведомостей», не раскрывая деталей. О том, что БКХ «Коломенский» намерен приобрести «Волжского пекаря», несколько дней назад сообщало и профильное издание Ohlebe.ru. Представитель девелопера Sminex, основатель которого Алексей Тулупов владеет БКХ «Коломенский», а также секретарь генерального директора и мажоритарного акционера «Волжского пекаря» от комментариев отказались.