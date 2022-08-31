Swarovski примерят в суде

Swarovski примерят в судеЮристы считают, что у истца есть шансы выиграть дело
ООО «Екристал» подало исковое заявление к российской «дочке» Swarovski – ООО «Сваровски» – с требованием снять ограничения на продажу ранее ввезенной в Россию продукции австрийской компании, обнаружили «Ведомости» в базе арбитражного суда Москвы. Там сказано, что это заявление принято к производству, рассмотрение его по существу назначено на конец сентября.
«Екристал» – крупный оптово-розничный дистрибутор кристаллов, бисера и стразов, он поставляет на российский рынок товары таких брендов, как Preciosa (Чехия), Toho (Япония), Stellux и Swarovski (оба Австрия). Последний еще 4 марта заявил о прекращении всей коммерческой деятельности в России, закрыв 12 магазинов и остановив работу онлайн-магазина.
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