Swarovski примерят в суде

ООО «Екристал» подало исковое заявление к российской «дочке» Swarovski – ООО «Сваровски» – с требованием снять ограничения на продажу ранее ввезенной в Россию продукции австрийской компании, обнаружили «Ведомости» в базе арбитражного суда Москвы. Там сказано, что это заявление принято к производству, рассмотрение его по существу назначено на конец сентября.