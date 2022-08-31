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Swarovski примерят в суде

Юристы считают, что у истца есть шансы выиграть дело
Маргарита Соболь
«Екристал» – решил через суд вернуть себе право использовать бренд австрийской компании, остановившей работу на российском рынке / Unsplash

ООО «Екристал» подало исковое заявление к российской «дочке» Swarovski – ООО «Сваровски» – с требованием снять ограничения на продажу ранее ввезенной в Россию продукции австрийской компании, обнаружили «Ведомости» в базе арбитражного суда Москвы. Там сказано, что это заявление принято к производству, рассмотрение его по существу назначено на конец сентября.

«Екристал» – крупный оптово-розничный дистрибутор кристаллов, бисера и стразов, он поставляет на российский рынок товары таких брендов, как Preciosa (Чехия), Toho (Япония), Stellux и Swarovski (оба Австрия). Последний еще 4 марта заявил о прекращении всей коммерческой деятельности в России, закрыв 12 магазинов и остановив работу онлайн-магазина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных