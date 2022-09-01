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Алюминий дешевеет из-за карантинов и проблем со строительством в Китае

Цены могут упасть ниже $2000 за тонну, но ненадолго
Николай Николаев
Андрей Гордеев / Ведомости

Мировые цены на алюминий опустились ниже $2300 за тонну впервые с апреля 2021 г., следует из данных Лондонской биржи металлов (LME). По данным торговой площадки, в процессе торгов цены снижались до $2298/т, на 15.00 мск котировки находились в районе $2305/т.

Как писали «Ведомости», в марте текущего года мировые цены на цветные металлы отреагировали стремительным ростом на начало специальной военной операции (СВО) России на Украине. В частности, стоимость алюминия на LME обновила исторический максимум, достигнув  $3984/т (+20% к уровню 23 февраля).  

Затем на фоне ухудшения перспектив спроса из-за вспышки коронавируса в Китае и опасений наступления рецессии на фоне роста глобальной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США цены на цветные металлы стали снижаться. Во II квартале 2022 г. они упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г. («Ведомости» рассказывали об этом 9 августа). К началу июля стоимость алюминия на LME упала на 42% с мартовского пика до  $2319/т.

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На российский сектор цветной металлургии наряду с макроэкономической ситуацией в первом полугодии 2022 г. оказывали влияние также  санкционные ограничения в ответ на СВО на Украине. И хотя они практически не затронули предприятия цветмета (в отличие от сектора черной металлургии, который фактически лишился премиального европейского рынка), многие компании столкнулись с трудностями в части поставок сырья и логистики готовой продукции. 

В частности, крупнейший российский производитель алюминия UC Rusal отмечал, что  запрет правительства Австралии на экспорт глинозема в Россию и приостановка производства на глиноземном заводе на Украине негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. 

«Себестоимость производства алюминия в первом полугодии 2022 г. выросла на 33,2% до $2028/т по сравнению с $1523/т к 2021 г. в связи с ростом расходов на глинозем, прочее сырье и материалы, а также логистику», – говорится в отчете алюминиевой компании. 

В UC Rusal не ответили на уточняющие вопросы «Ведомостей».

Главная причина снижения мировых цен на алюминий заключается в общем замедлении мировой экономики и спаде в строительном секторе КНР, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Он допускает, что в дальнейшем цены могут опуститься  ниже $2000/т, но «вряд ли надолго». Такой уровень цен убыточен для большинства производителей, пояснил Пучкарев. 

Аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева связывает снижение цен на алюминий в первую очередь со сложной ситуацией в Китае, постоянно закрывающим крупные города на карантин из-за вспышек коронавирусной инфекции. Она напоминает, что последнее значительное падение ниже $2300/т случилось на фоне новостей о закрытии на карантин города Чэнду (пятый по величине город КНР с населением около 15 млн человек. – «Ведомости»). «Это может отрицательно повлиять на потребление алюминия в стране», – добавляет она.

Лукичева обращает внимание на то, что производство алюминия в Китае растет, а его потребление страдает от карантинов, что увеличивает экспорт. «Данные главного таможенного управления Китая показывают, что экспорт алюминия и полуфабрикатов в июле 2022 г. составил 652 000 т, а за семь месяцев 2022 г. – 16,9 млн т, увеличившись на 39% к 2021 г. То есть налицо выросшие объемы экспортных поставок, в первую очередь на дефицитный рынок Европы», – отмечает аналитик.

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Пучкарев добавляет, что в текущем году особенно важным фактором, провоцирующим подорожание алюминия, стал рост стоимости энергоносителей. «Из-за высоких цен на газ в Европе производители вынуждены снижать загрузку мощностей, так как производство становится нерентабельным», – уточняет он.

В середине августа крупнейший в Словакии алюминиевый завод Slovalco объявил об остановке производства из-за резко возросшей стоимости электроэнергии. С начала 2022 г. предприятие использует 60% мощностей по производству первичного алюминия, которые до конца сентября планируется законсервировать. При этом Slovalco намерен продолжать  выпускать порядка 75 000 т вторичного алюминия в год («Ведомости» писали об этом 17 августа).

По оценке Лукичевой, цены на алюминий до конца 2022 г. могут оставаться в диапазоне $2200-2500/т. «В IV квартале может наблюдаться некоторое восстановление цен. Поддержку рынку алюминия может оказать улучшение экономической ситуации в мире и в Китае, но пока предпосылок к этому нет», — говорит она. Пучкарев дает схожие оценки, называя диапазон в $2000–2500/т.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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