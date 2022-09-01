Алюминий дешевеет из-за карантинов и проблем со строительством в Китае

Затем на фоне ухудшения перспектив спроса из-за вспышки коронавируса в Китае и опасений наступления рецессии на фоне роста глобальной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США цены на цветные металлы стали снижаться. Во II квартале 2022 г. они упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г. («Ведомости» рассказывали об этом 9 августа). К началу июля стоимость алюминия на LME упала на 42% с мартовского пика до $2319/т.