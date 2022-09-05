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Россия в 3 раза увеличила экспорт пропана и бутана в Польшу в августе

Спрос вырос в преддверии эмбарго на ввоз нефтепродуктов из РФ
Матвей Катков
Повышение спроса на российские СУГ в Польше происходит в преддверии скорого эмбарго / Георгий Шпикалов / ТАСС

Железнодорожные поставки российских сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) в Польшу в августе выросли в 2,8 раза до 79 100 т против 28 300 т в июле. Об этом говорится в аналитическом обзоре агентства Argus.

По данным агентства, в конце августа спотовые цены на пропан-бутановую смесь на польско-белорусской границе держались в диапазоне $635–685 за 1 т ($635–680 за 1 т неделей ранее). Трейдеры в Польше ожидают всплеска спроса на СУГ начиная с сентября, сообщает Argus.

В феврале агентство со ссылкой на экспедиторов сообщало, что в 2021 г. железнодорожный экспорт российских СУГ составил около 3,83 млн т – это на 10% ниже, чем в 2020 г. Этому способствовало сокращение выпуска продукта внутри страны и рост потребления пропана-бутана в качестве сырья на предприятии «Сибура» «Запсибнефтехим». Минимальный объем экспортных отгрузок в 2021 г. пришелся на август (235 200 т), когда из-за аварии на заводе по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое произошло наращивание поставок СУГ на внутренний рынок.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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