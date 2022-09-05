Россия в 3 раза увеличила экспорт пропана и бутана в Польшу в августе

В феврале агентство со ссылкой на экспедиторов сообщало, что в 2021 г. железнодорожный экспорт российских СУГ составил около 3,83 млн т – это на 10% ниже, чем в 2020 г. Этому способствовало сокращение выпуска продукта внутри страны и рост потребления пропана-бутана в качестве сырья на предприятии «Сибура» «Запсибнефтехим». Минимальный объем экспортных отгрузок в 2021 г. пришелся на август (235 200 т), когда из-за аварии на заводе по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое произошло наращивание поставок СУГ на внутренний рынок.