Россия в 3 раза увеличила экспорт пропана и бутана в Польшу в августе

Россия в 3 раза увеличила экспорт пропана и бутана в Польшу в августеСпрос вырос в преддверии эмбарго на ввоз нефтепродуктов из РФ
Железнодорожные поставки российских сжиженных углеводородных газов (СУГ, смесь пропана и бутана) в Польшу в августе выросли в 2,8 раза до 79 100 т против 28 300 т в июле. Об этом говорится в аналитическом обзоре агентства Argus.
По данным агентства, в конце августа спотовые цены на пропан-бутановую смесь на польско-белорусской границе держались в диапазоне $635–685 за 1 т ($635–680 за 1 т неделей ранее). Трейдеры в Польше ожидают всплеска спроса на СУГ начиная с сентября, сообщает Argus.
В феврале агентство со ссылкой на экспедиторов сообщало, что в 2021 г. железнодорожный экспорт российских СУГ составил около 3,83 млн т – это на 10% ниже, чем в 2020 г. Этому способствовало сокращение выпуска продукта внутри страны и рост потребления пропана-бутана в качестве сырья на предприятии «Сибура» «Запсибнефтехим». Минимальный объем экспортных отгрузок в 2021 г. пришелся на август (235 200 т), когда из-за аварии на заводе по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое произошло наращивание поставок СУГ на внутренний рынок.