Сеть обуви «Эконика» выходит на рынок одежды

Сеть обуви «Эконика» выходит на рынок одеждыОна приобрела долю в компании, владеющей брендом 2Mood
ООО «Эсперанс», которое является операционной компанией бренда «Эконика», приобрело 5% долей в одежном ритейлере 2Mood («Два настроения»). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта в самом начале сентября. Представитель 2Mood от комментариев отказался, но генеральный директор «Эсперанс» Александр Илиопуло подтвердил «Ведомостям», что его компания стала стратегическим партнером бренда. Он добавляет, что за счет этой инвестиции ритейлер получает возможность развиваться в сегменте, в котором он до сих пор представлен не был.
Опрошенные «Ведомостями» участники рынка считают, что в перспективе «Эконика» может увеличить свою долю в 2Mood. Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс говорит, что это было бы логично, особенно если у компаний выстроится взаимопонимание и конструктивное партнерство. Представитель «Эконики» сообщил, что окончательное решение об увеличении доли не принято, так как в компании хотят посмотреть на развитие не столь знакомого сегмента.