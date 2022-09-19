Сеть обуви «Эконика» выходит на рынок одежды

Опрошенные «Ведомостями» участники рынка считают, что в перспективе «Эконика» может увеличить свою долю в 2Mood. Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс говорит, что это было бы логично, особенно если у компаний выстроится взаимопонимание и конструктивное партнерство. Представитель «Эконики» сообщил, что окончательное решение об увеличении доли не принято, так как в компании хотят посмотреть на развитие не столь знакомого сегмента.