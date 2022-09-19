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Сеть обуви «Эконика» выходит на рынок одежды

Она приобрела долю в компании, владеющей брендом 2Mood
Маргарита Соболь
Сеть обуви и аксессуаров «Эконика» основана в 1992 г. в Москве и насчитывает более 130 фирменных салонов в России и странах СНГ / Андрей Гордеев / Ведомости

ООО «Эсперанс», которое является операционной компанией бренда «Эконика», приобрело 5% долей в одежном ритейлере 2Mood («Два настроения»). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта в самом начале сентября. Представитель 2Mood от комментариев отказался, но генеральный директор «Эсперанс» Александр Илиопуло подтвердил «Ведомостям», что его компания стала стратегическим партнером бренда. Он добавляет, что за счет этой инвестиции ритейлер получает возможность развиваться в сегменте, в котором он до сих пор представлен не был.

Опрошенные «Ведомостями» участники рынка считают, что в перспективе «Эконика» может увеличить свою долю в 2Mood. Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс говорит, что это было бы логично, особенно если у компаний выстроится взаимопонимание и конструктивное партнерство. Представитель «Эконики» сообщил, что окончательное решение об увеличении доли не принято, так как в компании хотят посмотреть на развитие не столь знакомого сегмента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных