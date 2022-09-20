Ladoga и Дербентская винная компания начали продавать бюджетные аналоги итальянских вин

Ladoga будет отвечать за всю дистрибуцию и продвижение этого напитка на рынке, тогда как ДВК взяла на себя весь производственный цикл, говорит представитель дистрибутора. Инвестиции с его стороны в этот проект составили 10 млн руб. Еще в 20–25 млн руб. руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев оценивает затраты на комплектацию вин – бутылку, пробку, этикетку и проч. Партнер агентства винного консалтинга DoubleMagnum Андрей Григорьев говорит, что вложения в подобный проект были минимальными. Это подтверждает и представитель ДВК, который добавляет, что инвестиций в производство со стороны самой компании практически не потребовалось, так как при выпуске вина использовались виноматериалы урожая 2021 г.