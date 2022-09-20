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Ladoga и Дербентская винная компания начали продавать бюджетные аналоги итальянских вин

Из-за небольшого объема выпуска рынок может их не заметить
Елизавета Клочкова
Игристые вина, по словам представителей сторон, производятся под контролем итальянских виноделов и по итальянскому методу Шарма / Евгений Разумный / Ведомости

Дистрибутор алкогольной продукции Ladoga и Дербентская винная компания (ДВК) начали выпускать тихие и игристые вина Ventо del Caspio, сообщили «Ведомостям» представители сторон. По их словам, общий объем производства составил 320 000 бутылок. В перспективе, говорит представитель ДВК, выпуск планируется увеличить, но конкретные цифры он не назвал.

Ladoga будет отвечать за всю дистрибуцию и продвижение этого напитка на рынке, тогда как ДВК взяла на себя весь производственный цикл, говорит представитель дистрибутора. Инвестиции с его стороны в этот проект составили 10 млн руб. Еще в 20–25 млн руб. руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев оценивает затраты на комплектацию вин – бутылку, пробку, этикетку и проч. Партнер агентства винного консалтинга DoubleMagnum Андрей Григорьев говорит, что вложения в подобный проект были минимальными. Это подтверждает и представитель ДВК, который добавляет, что инвестиций в производство со стороны самой компании практически не потребовалось, так как при выпуске вина использовались виноматериалы урожая 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных