Экспорт российского газа к 2030 году может вырасти на 5,6%Это возможно в случае роста поставок в КНР и успешной реализации новых СПГ-проектов
В 2021 г. Россия экспортировала 251 млрд куб. м газа, из них 210 млрд пришлось на поставки по трубопроводам и 41 млрд куб. м (29,7 млн т) – на сжиженный природный газ (СПГ), следует из данных РЭА. В презентации приводятся два сценария развития ситуации с экспортом газа. Целевой предполагает, что к 2030 г. общий объем поставок за рубеж из России вырастет на 5,6% до 265 млрд куб. м. Негативный предусматривает общее снижение поставок на 84 млрд куб. м, или 33,4% к уровню 2021 г., до 167 млрд куб. м.
При этом как негативный, так и целевой сценарии предполагают снижение объемов экспорта трубопроводного газа: целевой – на 55 млрд куб. м, или 26,2%, негативный – вдвое, на 105 млрд куб. м. Согласно оценкам РЭА, экспорт трубопроводного газа в Европу (включая Турцию) по целевому сценарию к 2030 г. сократится на 78% – до 36 млрд куб. м против 165 млрд куб. м в 2021 г. Кроме того, целевой сценарий предусматривает переориентацию около 78 млрд куб. м трубопроводного газа из Европы в Азию.