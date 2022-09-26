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Экспорт российского газа к 2030 году может вырасти на 5,6%

Это возможно в случае роста поставок в КНР и успешной реализации новых СПГ-проектов
Матвей Катков Василий Милькин
Прогнозируемый общий рост поставок будет достигаться преимущественно за счет СПГ / Евгений Разумный / Ведомости

В 2021 г. Россия экспортировала 251 млрд куб. м газа, из них 210 млрд пришлось на поставки по трубопроводам и 41 млрд куб. м (29,7 млн т) – на сжиженный природный газ (СПГ), следует из данных РЭА. В презентации приводятся два сценария развития ситуации с экспортом газа. Целевой предполагает, что к 2030 г. общий объем поставок за рубеж из России вырастет на 5,6% до 265 млрд куб. м. Негативный предусматривает общее снижение поставок на 84 млрд куб. м, или 33,4% к уровню 2021 г., до 167 млрд куб. м.

При этом как негативный, так и целевой сценарии предполагают снижение объемов экспорта трубопроводного газа: целевой – на 55 млрд куб. м, или 26,2%, негативный – вдвое, на 105 млрд куб. м. Согласно оценкам РЭА, экспорт трубопроводного газа в Европу (включая Турцию) по целевому сценарию к 2030 г. сократится на 78% – до 36 млрд куб. м против 165 млрд куб. м в 2021 г. Кроме того, целевой сценарий предусматривает переориентацию около 78 млрд куб. м трубопроводного газа из Европы в Азию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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