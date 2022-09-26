Экспорт российского газа к 2030 году может вырасти на 5,6%

В 2021 г. Россия экспортировала 251 млрд куб. м газа, из них 210 млрд пришлось на поставки по трубопроводам и 41 млрд куб. м (29,7 млн т) – на сжиженный природный газ (СПГ), следует из данных РЭА. В презентации приводятся два сценария развития ситуации с экспортом газа. Целевой предполагает, что к 2030 г. общий объем поставок за рубеж из России вырастет на 5,6% до 265 млрд куб. м. Негативный предусматривает общее снижение поставок на 84 млрд куб. м, или 33,4% к уровню 2021 г., до 167 млрд куб. м.