Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Бывший топ-менеджер Invest AG и «Ренессанс групп» стал совладельцем Poison Drop

Теперь компания планирует экспансию в страны Персидского залива
Маргарита Соболь
С приходом нового инвестора компания планирует активно развиваться в России за счет запуска новых офлайновых магазинов / Poison Drop

Бизнесмен Максим Пенкин приобрел 25% ООО «Пойзон дроп», которое развивает одноименный онлайн-сервис по продаже дизайнерских ювелирных украшений в России. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», сделка была закрыта 6 октября, продавцом этой доли выступил один из основателей сервиса – Руслан Трубчик. Сам Пенкин, а также генеральный директор Poison Drop Андрей Мигунов эту информацию подтвердили.

Poison Drop был создан в 2013 г. Трубчиком, Мигуновым, а также Ириной Кузнецовой и Ириной Мысиной. Сейчас сервис, помимо торговли в сети, развивает и офлайновые магазины: в его портфеле восемь таких объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Компания предлагает продукцию более 125 брендов, больше половины из которых российские. Выручка ООО «Пойзон дроп» в 2021 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 217,7 млн руб. (в 2020 г. – 140 млн руб.), а чистая прибыль – 30,2 млн руб. (в 2020 г. – 8,2 млн руб.).

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных