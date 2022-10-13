Бывший топ-менеджер Invest AG и «Ренессанс групп» стал совладельцем Poison Drop

Poison Drop был создан в 2013 г. Трубчиком, Мигуновым, а также Ириной Кузнецовой и Ириной Мысиной. Сейчас сервис, помимо торговли в сети, развивает и офлайновые магазины: в его портфеле восемь таких объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. Компания предлагает продукцию более 125 брендов, больше половины из которых российские. Выручка ООО «Пойзон дроп» в 2021 г., согласно «СПАРК-Интерфаксу», составила 217,7 млн руб. (в 2020 г. – 140 млн руб.), а чистая прибыль – 30,2 млн руб. (в 2020 г. – 8,2 млн руб.).