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В ЦБ скептически отнеслись к просьбе МФО снизить требования по привлечению инвестиций

Компании хотят продавать бумаги «неквалам», но перспективы у этого желания невелики
Михаил Кузнецов
Микрофинансисты хотят упростить привлечение инвестиций, чтобы предлагать заемщикам более выгодные условия / Максим Стулов / Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) попросили Банк России разрешить неопытным инвесторам покупать их долговые бумаги и опустить минимальный порог для привлечения средств физлиц по так называемому договору займа с 1,5 млн до 500 000 руб. (похожий на депозит продукт). С таким предложением выступила управляющий директор МФК «Лайм-займ» Олеся Киселева на пленарной сессии «Микрофинансового форума 2022».

Биржевые облигации – это инструмент для ограниченного числа компаний, которым МФО пользуются с премией за риск, обратила она внимание, в то время как уровень регулирования микрофинансового рынка очень высокий. Также к долговым бумагам имеют доступ только квалифицированные инвесторы, правила к которым ужесточаются. Из-за этого возможности удешевлять фондирование, чтобы в том числе приходить к более дешевому продукту для клиентов, у МФО нет, объясняет Киселева. «В итоге, когда мы выходим на рынок, накладывается еще рейтинг кредитоспособности, и вместо ставки в 13–14% нам приходится давать 18–20%», – говорит Киселева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных