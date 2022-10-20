В ЦБ скептически отнеслись к просьбе МФО снизить требования по привлечению инвестиций

Биржевые облигации – это инструмент для ограниченного числа компаний, которым МФО пользуются с премией за риск, обратила она внимание, в то время как уровень регулирования микрофинансового рынка очень высокий. Также к долговым бумагам имеют доступ только квалифицированные инвесторы, правила к которым ужесточаются. Из-за этого возможности удешевлять фондирование, чтобы в том числе приходить к более дешевому продукту для клиентов, у МФО нет, объясняет Киселева. «В итоге, когда мы выходим на рынок, накладывается еще рейтинг кредитоспособности, и вместо ставки в 13–14% нам приходится давать 18–20%», – говорит Киселева.