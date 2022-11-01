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В России планируют с 1 января повысить утильсбор на спецтехнику

Это должно защитить внутренний рынок от демпинга импортеров из Китая
Арина Литова Александр Волобуев
Утильсбор – разовый платеж на будущую утилизацию техники, который позиционируется как экологический сбор / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские власти планируют с 1 января 2023 г. повысить ставки утилизационного сбора на специальную технику. Это следует из разработанного Минпромторгом проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости». Документ разослан заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.

Ставки сбора вырастут на дорожно-строительную (ДСТ) и другую спецтехнику, следует из проекта. В том числе на автосамосвалы, автогрейдеры, бульдозеры, катки, погрузчики, гусеничные тракторы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных