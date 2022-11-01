В России планируют с 1 января повысить утильсбор на спецтехнику

В России планируют с 1 января повысить утильсбор на спецтехникуЭто должно защитить внутренний рынок от демпинга импортеров из Китая
Российские власти планируют с 1 января 2023 г. повысить ставки утилизационного сбора на специальную технику. Это следует из разработанного Минпромторгом проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости». Документ разослан заинтересованным федеральным органам исполнительной власти.
Ставки сбора вырастут на дорожно-строительную (ДСТ) и другую спецтехнику, следует из проекта. В том числе на автосамосвалы, автогрейдеры, бульдозеры, катки, погрузчики, гусеничные тракторы.
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