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«Аэропорты Севера» оценили замену иностранного ПО и оборудования в 300 млн рублей

Предприятие предлагает не менять его, пока не истечет его срок годности
Инна Сидоркова Екатерина Кинякина
В аэропортах довольно много оборудования на ПО, которое не имеет доступа в интернет, а работает только по локальной сети / Александр Рюмин / ТАСС

ФКП «Аэропорты Севера», которое объединяет 31 аэропорт, потребуется порядка 300 млн руб. на реализацию президентского указа 166 от 30 марта 2022 г., который запрещает приобретение и использование иностранного программного обеспечения (ПО) и оборудования после 2025 г. Об этом заявил начальник управления информационных технологий ФКП Дмитрий Мартынюк в рамках 61-й Московской международной конференции, которую провела ассоциация «Аэропорт». Подписанный весной указ в «целях обеспечения технологической независимости и безопасности» запрещает использовать иностранное ПО и оборудование на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г. До этой даты госорганы и госзаказчики должны перейти на софт отечественной разработки. Кроме того, указом вводится запрет на закупки иностранных решений для объектов КИИ и до 2025 г. без согласования с правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных