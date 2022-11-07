«Аэропорты Севера» оценили замену иностранного ПО и оборудования в 300 млн рублей

«Аэропорты Севера» оценили замену иностранного ПО и оборудования в 300 млн рублейПредприятие предлагает не менять его, пока не истечет его срок годности
ФКП «Аэропорты Севера», которое объединяет 31 аэропорт, потребуется порядка 300 млн руб. на реализацию президентского указа 166 от 30 марта 2022 г., который запрещает приобретение и использование иностранного программного обеспечения (ПО) и оборудования после 2025 г. Об этом заявил начальник управления информационных технологий ФКП Дмитрий Мартынюк в рамках 61-й Московской международной конференции, которую провела ассоциация «Аэропорт». Подписанный весной указ в «целях обеспечения технологической независимости и безопасности» запрещает использовать иностранное ПО и оборудование на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г. До этой даты госорганы и госзаказчики должны перейти на софт отечественной разработки. Кроме того, указом вводится запрет на закупки иностранных решений для объектов КИИ и до 2025 г. без согласования с правительством.