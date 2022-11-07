«Аэропорты Севера» оценили замену иностранного ПО и оборудования в 300 млн рублей

ФКП «Аэропорты Севера», которое объединяет 31 аэропорт, потребуется порядка 300 млн руб. на реализацию президентского указа 166 от 30 марта 2022 г., который запрещает приобретение и использование иностранного программного обеспечения (ПО) и оборудования после 2025 г. Об этом заявил начальник управления информационных технологий ФКП Дмитрий Мартынюк в рамках 61-й Московской международной конференции, которую провела ассоциация «Аэропорт». Подписанный весной указ в «целях обеспечения технологической независимости и безопасности» запрещает использовать иностранное ПО и оборудование на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г. До этой даты госорганы и госзаказчики должны перейти на софт отечественной разработки. Кроме того, указом вводится запрет на закупки иностранных решений для объектов КИИ и до 2025 г. без согласования с правительством.