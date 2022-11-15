Брокеры попросили отмены обязательств по замещению софта и «железа»Затраты на перестройку оборудования могут быть несоразмерны их бизнесу
Брокеры попросили ЦБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не относить их системы информационной защиты и безопасности к объектам критической инфраструктуры, как это сейчас подразумевается указом президента. С такой инициативой Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась к руководителю департамента по информационной безопасности Банка России Вадиму Уварову и директору ФСТЭК Владимиру Селину (письмо, подписанное президентом объединения Алексеем Тимофеевым, есть у «Ведомостей»).
В противном случае компаниям придется заниматься переоборудованием, что обойдется в несопоставимые с доходами брокеров суммы. Представитель ЦБ подтвердил получение письма. «Ведомости» направили запрос ФСТЭК.
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