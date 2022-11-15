Брокеры попросили отмены обязательств по замещению софта и «железа»

Брокеры попросили ЦБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не относить их системы информационной защиты и безопасности к объектам критической инфраструктуры, как это сейчас подразумевается указом президента. С такой инициативой Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась к руководителю департамента по информационной безопасности Банка России Вадиму Уварову и директору ФСТЭК Владимиру Селину (письмо, подписанное президентом объединения Алексеем Тимофеевым, есть у «Ведомостей»).