Минтранс предложил увеличить число контейнерных поездов на Дальний Восток

Минтранс предложил увеличить число контейнерных поездов на Дальний ВостокПри этом сократится вывоз угля из Кузбасса и вырастет тариф на перевозку контейнеров
Минтранс России предлагает увеличить количество контейнерных поездов в восточном направлении на три пары в сутки до конца 2022 г. за счет снижения перевозок угля. Такое предложение выдвинул министр Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина 16 ноября. Это решение позволит увеличить и импорт, и вывоз экспортных грузов, пояснил Савельев. Сейчас на Дальний Восток и обратно ежедневно направляется 15–17 пар контейнерных поездов.
«Ожидаемый выпадающий объем отгрузок энергетического угля составит порядка 800 000 т до конца года, или 1,4% годового объема, которые мы планируем довезти в следующем году до 15 апреля», – добавил министр транспорта (цитата по «Интерфаксу»). Эта цифра, «в принципе, согласована и абсолютно безболезненна», отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, это решение коснется в первую очередь Кузбасса, но с учетом вывоза оттуда только за III–IV кварталы 26 млн т угля 800 000 т – это «небольшая часть». С грузоотправителями этот вопрос будет дополнительно проработан, подчеркнул Белоусов.