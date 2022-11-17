Минтранс предложил увеличить число контейнерных поездов на Дальний Восток

«Ожидаемый выпадающий объем отгрузок энергетического угля составит порядка 800 000 т до конца года, или 1,4% годового объема, которые мы планируем довезти в следующем году до 15 апреля», – добавил министр транспорта (цитата по «Интерфаксу»). Эта цифра, «в принципе, согласована и абсолютно безболезненна», отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, это решение коснется в первую очередь Кузбасса, но с учетом вывоза оттуда только за III–IV кварталы 26 млн т угля 800 000 т – это «небольшая часть». С грузоотправителями этот вопрос будет дополнительно проработан, подчеркнул Белоусов.