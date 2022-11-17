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Минтранс предложил увеличить число контейнерных поездов на Дальний Восток

При этом сократится вывоз угля из Кузбасса и вырастет тариф на перевозку контейнеров
Ксения Потаева Арина Литова Денис Ильюшенков
Минтранс также предлагает увеличить число отправляемых с дальневосточных станций контейнерных поездов с полувагонами с одного до пяти в сутки / Евгений Разумный / Ведомости

Минтранс России предлагает увеличить количество контейнерных поездов в восточном направлении на три пары в сутки до конца 2022 г. за счет снижения перевозок угля. Такое предложение выдвинул министр Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина 16 ноября. Это решение позволит увеличить и импорт, и вывоз экспортных грузов, пояснил Савельев. Сейчас на Дальний Восток и обратно ежедневно направляется 15–17 пар контейнерных поездов.

«Ожидаемый выпадающий объем отгрузок энергетического угля составит порядка 800 000 т до конца года, или 1,4% годового объема, которые мы планируем довезти в следующем году до 15 апреля», – добавил министр транспорта (цитата по «Интерфаксу»). Эта цифра, «в принципе, согласована и абсолютно безболезненна», отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, это решение коснется в первую очередь Кузбасса, но с учетом вывоза оттуда только за III–IV кварталы 26 млн т угля 800 000 т – это «небольшая часть». С грузоотправителями этот вопрос будет дополнительно проработан, подчеркнул Белоусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных