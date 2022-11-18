«Яндекс.Маркет» выкупил все нераспроданные товары IKEA

«Яндекс.Маркет» выкупил все нераспроданные товары IKEAМаркетплейсы продолжают борьбу за стоки ушедших брендов
Онлайн-ритейлер «Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров IKEA, об этом говорится в сообщении российской компании. Документы были подписаны 16 ноября.
Уточняется, что соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, которые представлены в шведской сети, в том числе аксессуаров для дома и мягких игрушек. «Яндекс.Маркет» сообщил, что запустит продажу этих товаров до конца года. Финансовые детали сделки не раскрываются.
«Яндекс.Маркет будет выступать продавцом этих товаров, поэтому мы постараемся обеспечить привлекательные цены для покупателей», – пояснил представитель маркетплейса. При этом цены на товары сторонних продавцов «Яндекс.Маркет» контролировать не может. Категория «Товары для дома» стала одним из драйверов роста оборота (GMV) сервиса в III квартале 2022 г. В целом в 2022 г. доля направления составляет 21% от всего GMV «Яндекс.Маркета», по данным компании.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает сделку весьма удачной для «Яндекс.Маркета» и выгодной для IKEA, и сомневается, что при ее заключении товары передавались «Яндексу» с большим дисконтом. Эксперт полагает, что решение выгодно для IKEA, которая минимизирует расходы на уход из страны, а «Яндекс» получает конкурентное преимущество в борьбе с более крупными игроками рынка Ozon и Wildberries.
По словам Бурмистрова, выкуп товарных остатков в горизонте текущего квартала и I квартала 2023 г. позволит «Яндекс.Маркету» значительно увеличить оборот по категории «Товары для дома» и более эффективно бороться за продавцов. У целого ряда поставщиков, которые раньше работали с IKEA, будет дополнительный интерес работать с «Яндексом»: по рекомендательной системе он будет показывать схожие товары, что позволит увеличить продажи в т.ч. сторонних продавцов, поясняет эксперт.
Партнер Data Insight Борис Овчинников считает, что «Яндекс» будет использовать гибкий подход к ценообразованию, когда громоздкие и редко покупаемые товары продаются с большой скидкой, тогда как ходовые товары, особенно всякие декоративные мелочи, будут продаваться с заметной наценкой. «Это нужно не только чтобы заработать, но и чтобы растянуть остатки на более долгое время, чтобы можно было говорить "товары IKEA покупайте на “Яндекс.маркете"», считает эксперт.
Ранее Wildberries выкупила товарные остатки группы Inditex в России (бренды Zara, Stradivarius и т.д.), а «Яндекс.Маркет» — стоки спортивного ритейлера Decathlon. Это позволило Wildberries получить очень хорошую дополнительную динамику роста в категории fashion, и для «Яндекса» предыдущая сделка также была удачна, считает Бурмистров.
Товары IKEA начали продаваться в специальном разделе на сайте «Яндекс.Маркета» в начале августа. Тогда сообщалось, что в продаже находилась продукция от 11 поставщиков IKEA, в том числе от зарубежных партнеров.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне СВО России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажи прошли летом, после чего IKEA начала процесс полного закрытия магазинов и ликвидации юрлица «Икеа Дом», которое отвечало за развитие розничной сети.
В 2021 г. оборот российской «дочки» IKEA «ИКЕА Дом», которой принадлежали магазины группы, составил 157,2 млрд руб. по РСБУ, а чистая прибыль – 7,7 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Всего у IKEA было 26 магазинов и студий в 12 городах России.
Торговые центры «Мега», также принадлежащие владеющей IKEA группе Ingka Centers, продолжают свою работу. С 1 сентября также возобновили деятельность заводы IKEA в рамках предпродажной подготовки. Их может выкупить АФК «Система», писали ранее «Ведомости» после разговора с Владимиром Евтушенковым.