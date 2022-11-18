«Яндекс.Маркет» выкупил все нераспроданные товары IKEA

Партнер Data Insight Борис Овчинников считает, что «Яндекс» будет использовать гибкий подход к ценообразованию, когда громоздкие и редко покупаемые товары продаются с большой скидкой, тогда как ходовые товары, особенно всякие декоративные мелочи, будут продаваться с заметной наценкой. «Это нужно не только чтобы заработать, но и чтобы растянуть остатки на более долгое время, чтобы можно было говорить "товары IKEA покупайте на “Яндекс.маркете"», считает эксперт.