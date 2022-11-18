«Яндекс.Маркет» выкупит оставшиеся товары IKEA в России
Онлайн-ритейлер «Яндекс.Маркет» договорился о выкупе всех оставшихся в России товаров IKEA, об этом сообщили в пресс-службе компании. Документы были подписаны 16 ноября.
Уточняется, что соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, которые представлены в шведской сети, в том числе аксессуары для дома и мягкие игрушки. «Яндекс.Маркет» запустит продажу этих товаров до конца этого года. Финансовые детали сделки не раскрываются.
Товары IKEA начали продаваться в специальном разделе на сайте «Яндекс.Маркета» в начале августа. Тогда сообщалось, что в продаже находилась продукция от 11 поставщиков IKEA, в том числе от зарубежных партнеров.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В середине октября исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов, которая продлилась до 15 августа. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.
В течение сентября магазины оставались закрытыми и работали только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.
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