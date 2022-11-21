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Дочка ГТЛК начала переговоры о покупке беспилотников на сотни миллионов рублей

Приобретаться будут в том числе китайские дроны
Инна Сидоркова
Модельный ряд Hi-Fly представлен двумя модификациями – аэротакси и грузовой БПЛА. БАС планирует взять вторую версию и протестировать для перевозки грузов и корреспонденции / hi-fly.ru

Компания «Беспилотные авиационные системы» (БАС, 51% – у структур ГТЛК, остальное – у фонда Национальной технологической инициативы, НТИ), созданная в качестве оператора беспилотников, начала переговоры о закупке в 2022–2023 гг. первой партии дронов для своего парка. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника переговоров. Сейчас БАС намерена приобрести около 20 беспилотников на общую сумму в сотни миллионов рублей, говорят они. Представитель НТИ подтвердил факт переговоров, отметив, что они проходят в том числе на выставке «Аэронет 2035». Представитель ГТЛК уточнил, что флот тяжелых и средних беспилотников БАС в 2023 г. достигнет не менее 18 единиц.

ГТЛК и фонд НТИ договорились о создании БАС в июне в ходе Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что компания будет оказывать услуги по аэрофотосъемке и мониторингу объектов, по перевозке грузов авиационным беспилотным транспортом. Первые 18 дронов – часть программы по закупке беспилотников на 5,5 млрд руб., объявленной в июле и рассчитанной до 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных