Дочка ГТЛК начала переговоры о покупке беспилотников на сотни миллионов рублей

Компания «Беспилотные авиационные системы» (БАС, 51% – у структур ГТЛК, остальное – у фонда Национальной технологической инициативы, НТИ), созданная в качестве оператора беспилотников, начала переговоры о закупке в 2022–2023 гг. первой партии дронов для своего парка. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника переговоров. Сейчас БАС намерена приобрести около 20 беспилотников на общую сумму в сотни миллионов рублей, говорят они. Представитель НТИ подтвердил факт переговоров, отметив, что они проходят в том числе на выставке «Аэронет 2035». Представитель ГТЛК уточнил, что флот тяжелых и средних беспилотников БАС в 2023 г. достигнет не менее 18 единиц.