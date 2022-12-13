Проблемы с доставкой товаров из Китая в 2023 году начнутся на месяц раньше

Проблемы с доставкой товаров из Китая в 2023 году начнутся на месяц раньшеРаннее празднование китайского Нового года задержит посылки в пути на 2–4 недели
Традиционная зимняя проблема с доставкой посылок из Китая переносится в 2023 г. с февраля на январь из-за раннего празднования китайского Нового года, который выпал на 21 января, рассказали «Ведомостям» собеседники в логистических и операторских компаниях ModernWay, FM Logistic, Sota Logistic и Novelco.
В 2022 г. этот праздник отмечали 1 февраля, в 2021 г. – 5 февраля, в 2020 г. – 12 февраля. Как правило, в период праздничных дней в КНР ограниченно функционируют железнодорожные станции, таможенные терминалы, порты и погранпереходы.
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