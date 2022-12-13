Проблемы с доставкой товаров из Китая в 2023 году начнутся на месяц раньше

Традиционная зимняя проблема с доставкой посылок из Китая переносится в 2023 г. с февраля на январь из-за раннего празднования китайского Нового года, который выпал на 21 января, рассказали «Ведомостям» собеседники в логистических и операторских компаниях ModernWay, FM Logistic, Sota Logistic и Novelco.