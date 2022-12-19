Рыбопромышленники просят льготы на строительство судов по квотам под киль

Рыбопромышленники просят льготы на строительство судов по квотам под кильДля этого может потребоваться до 70 млрд рублей из госбюджета
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) попросила Минпромторг поддержать судостроителей. Соответствующее письмо 16 декабря было отправлено в ведомство. «Ведомости» ознакомились с копией документа. В АСРФ входят 27 компаний, они обеспечивают добычу около четверти морских водных биоресурсов в России и более 55%, или 126 млрд руб., инвестиций в строительство судов.
С 2017 г. 20% квот на вылов рыбы распределяется государством в рамках программы «квоты под киль». По правилам инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи, а Росрыболовство – выдать ему разрешение на вылов рыбы. Кроме того, в 2019 г. на аукционах перераспределено на 15 лет еще 50% крабовых квот.
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