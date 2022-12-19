Рыбопромышленники просят льготы на строительство судов по квотам под киль

С 2017 г. 20% квот на вылов рыбы распределяется государством в рамках программы «квоты под киль». По правилам инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи, а Росрыболовство – выдать ему разрешение на вылов рыбы. Кроме того, в 2019 г. на аукционах перераспределено на 15 лет еще 50% крабовых квот.