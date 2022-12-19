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Рыбопромышленники просят льготы на строительство судов по квотам под киль

Для этого может потребоваться до 70 млрд рублей из госбюджета
Ксения Потаева Алексей Полухин
Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) попросила Минпромторг поддержать судостроителей. Соответствующее письмо 16 декабря было отправлено в ведомство. «Ведомости» ознакомились с копией документа. В АСРФ входят 27 компаний, они обеспечивают добычу около четверти морских водных биоресурсов в России и более 55%, или 126 млрд руб., инвестиций в строительство судов.

С 2017 г. 20% квот на вылов рыбы распределяется государством в рамках программы «квоты под киль». По правилам инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи, а Росрыболовство – выдать ему разрешение на вылов рыбы. Кроме того, в 2019 г. на аукционах перераспределено на 15 лет еще 50% крабовых квот.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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