Рынок фитнес-услуг начал восстанавливаться после кризиса

Рынок фитнес-услуг начал восстанавливаться после кризисаЕго оборот за год вырастет почти на 12%, но до допандемийных показателей ему еще далеко
Объем российского рынка фитнес-услуг по итогам 2022 г. составит примерно 145,3 млрд руб. против 130 млрд годом ранее. Такую оценку «Ведомостям» предоставила президент «Национального фитнес-сообщества» (НФС, объединяет 2000 фитнес-клубов из 80 регионов) Елена Силина. О том, что этот сегмент в денежном выражении за год вырос почти на 12%, говорит и президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ, в ее составе 1500 компаний из 76 городов РФ) и руководитель World Gym в России Ольга Киселева. Но допандемийных показателей этот рынок еще не достиг. На конец 2019 г. НФС оценивало его годовой объем в 167 млрд руб.
При этом в первый год эпидемии коронавируса показатели игроков данного сектора упали на 30%, приводит данные аналитического агентства FitnessData Киселева. Вернуться к обороту 2019 г. или превзойти его смогли 35% игроков, говорит Силина. По ее словам, несмотря на кризис, высокими темпами растут компании, приспособившиеся под новые запросы аудитории на «короткие продукты» – месячные, недельные, а иногда и поминутные абонементы. Помогло этому и развитие шеринговой экономики. По словам Силиной, вместо оформления карты клуба потребитель теперь приобретает у компании-агрегатора месячный абонемент с возможностью посещать разные фитнес-объекты. Рентабельность же этого бизнеса, как говорит Киселева, остается низкой – она варьируется в пределах от нуля до 2–3%.