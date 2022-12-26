Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Распродажа года →

Рынок фитнес-услуг начал восстанавливаться после кризиса

Его оборот за год вырастет почти на 12%, но до допандемийных показателей ему еще далеко
Анна Киселева
Число клиентов фитнес-центров практически восстановилось до уровня 2019 г., несмотря на увеличение стоимости услуг / Евгений Разумный / Ведомости

Объем российского рынка фитнес-услуг по итогам 2022 г. составит примерно 145,3 млрд руб. против 130 млрд годом ранее. Такую оценку «Ведомостям» предоставила президент «Национального фитнес-сообщества» (НФС, объединяет 2000 фитнес-клубов из 80 регионов) Елена Силина. О том, что этот сегмент в денежном выражении за год вырос почти на 12%, говорит и президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ, в ее составе 1500 компаний из 76 городов РФ) и руководитель World Gym в России Ольга Киселева. Но допандемийных показателей этот рынок еще не достиг. На конец 2019 г. НФС оценивало его годовой объем в 167 млрд руб.

При этом в первый год эпидемии коронавируса показатели игроков данного сектора упали на 30%, приводит данные аналитического агентства FitnessData Киселева. Вернуться к обороту 2019 г. или превзойти его смогли 35% игроков, говорит Силина. По ее словам, несмотря на кризис, высокими темпами растут компании, приспособившиеся под новые запросы аудитории на «короткие продукты» – месячные, недельные, а иногда и поминутные абонементы. Помогло этому и развитие шеринговой экономики. По словам Силиной, вместо оформления карты клуба потребитель теперь приобретает у компании-агрегатора месячный абонемент с возможностью посещать разные фитнес-объекты. Рентабельность же этого бизнеса, как говорит Киселева, остается низкой – она варьируется в пределах от нуля до 2–3%.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных