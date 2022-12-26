Рынок фитнес-услуг начал восстанавливаться после кризиса

При этом в первый год эпидемии коронавируса показатели игроков данного сектора упали на 30%, приводит данные аналитического агентства FitnessData Киселева. Вернуться к обороту 2019 г. или превзойти его смогли 35% игроков, говорит Силина. По ее словам, несмотря на кризис, высокими темпами растут компании, приспособившиеся под новые запросы аудитории на «короткие продукты» – месячные, недельные, а иногда и поминутные абонементы. Помогло этому и развитие шеринговой экономики. По словам Силиной, вместо оформления карты клуба потребитель теперь приобретает у компании-агрегатора месячный абонемент с возможностью посещать разные фитнес-объекты. Рентабельность же этого бизнеса, как говорит Киселева, остается низкой – она варьируется в пределах от нуля до 2–3%.