Forbes сообщил о росте российского рынка фитнеса на 24% в ноябре

Уточняется, что в ноябре продажи клубных карт и абонементов выросли на 21,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Посещаемость и загруженность клубов также увеличилась на четверть (20,6%), а продажи дополнительных услуг — на 16,7%. «То, что показатели ноября этого года существенно выше прошлогодних, логично. Это связано с тем, что в ноябре 2021 г. в связи с ростом заболеваемости COVID-19 были объявлены нерабочие дни и краткосрочный локдаун», — пояснила президент НФС Елена Силина.