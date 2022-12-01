Forbes сообщил о росте российского рынка фитнеса на 24% в ноябре
Российский рынок фитнеса показал значительный прирост в ноябре к ноябрю 2021 г. после затяжного падения, сообщил Forbes со ссылкой на данные Национального фитнес-сообщества (НФС).
Уточняется, что в ноябре продажи клубных карт и абонементов выросли на 21,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Посещаемость и загруженность клубов также увеличилась на четверть (20,6%), а продажи дополнительных услуг — на 16,7%. «То, что показатели ноября этого года существенно выше прошлогодних, логично. Это связано с тем, что в ноябре 2021 г. в связи с ростом заболеваемости COVID-19 были объявлены нерабочие дни и краткосрочный локдаун», — пояснила президент НФС Елена Силина.
Однако, по ее словам, это не говорит о том, что индустрия возвращается к допандемийному уровню. «В среднем все показатели по-прежнему хуже докризисного 2019 г.: продажи карт и абонементов ниже на 3%, дополнительных услуг — на 2,4%, посещаемость ниже на 6,2%», — отметила Силина.
В начале года НФС прогнозировало, что в этом году индустрия не сможет вернуться к допандемийному уровню. По данным сообщества, оборот рынка физкультурно-оздоровительных объектов по итогам 2022 г. может составить 145,3 млрд руб., что на 13% ниже 2019 г. При этом показатель относительно уровня прошлого года оказался выше на 3,5%.
По данным Силиной, на негативную ситуацию в фитнес-индустрии влияет международная обстановка, высокий уровень тревожности среди россиян и санкции, которые привели к уходу с российского рынка около 20% крупных поставщиков спортивного оборудования. В начале сентября НФС поясняло, что из-за логистических трудностей стоимость этой продукции выросла на 30-40%. Силина также отмечала, что из-за нарушения поставок участники рынка столкнулись с дефицитом запчастей, из-за которых у 15% фитнес-клубов простаивает оборудование в кардиозонах.
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