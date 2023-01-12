Совладельца «Рив Гош» Августа Мейера отпустили из СИЗО под залог 30 млн рублей

Совладельца «Рив Гош» Августа Мейера отпустили из СИЗО под залог 30 млн рублейБизнесмен погасил ущерб перед Сбербанком и ВТБ на 3 млрд рублей
Второй апелляционный суд общей юрисдикции отпустил из СИЗО под залог в размере 30 млн руб. совладельца сети парфюмерных магазинов «Рив Гош» и бывшего интернет-магазина «Юлмарт» Августа Мейера, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Олег Ткаченко.
Защита Мейера более года добивалась его освобождения из следственного изолятора, настаивая на отсутствии необходимости держать предпринимателя под стражей в связи с погашенным ущербом по уголовному делу и рядом других обстоятельств. 14 декабря 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд отказался отпустить Мейера под залог в размере 25 млн руб. и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 марта 2023 г.
В настоящий момент расследование уголовного дела по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) завершилось. Фигуранты и их защитники знакомятся со 150 томами материалов дела, после чего дело будет передано в суд для разбирательства по существу.
Вместе с Мейером обвиняемыми по уголовному делу проходят его супруга Инна Мейер и гендиректор ООО «Биг Бокс» Елена Стрельцова. Они были задержаны в декабре 2021 г.
Мейеру и соучастникам инкриминируется три эпизода мошенничества, два из которых связаны с хищением денежных средств у Сбербанка, уточнил «Ведомостям» источник, близкий к следствию. По версии следствия, интернет-ритейлер «Юлмарт» получил финансирование на развитие у банка в размере 2,4 млрд руб. Подробности третьего эпизода, по которому потерпевшим признан ВТБ, неизвестны, но, по словам собеседника, общая сумма ущерба по уголовному делу составляет около 3 млрд руб.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 14 декабря 2022 г. сообщала со ссылкой на представителя Сбербанка, что обвиняемым был возмещен ущерб перед кредитной организацией в полном объеме.
Адвокат Ткаченко в беседе с «Ведомостями» отметил, что банку ВТБ его доверитель также возместил причиненный ущерб, отказавшись назвать точную сумму.
В январе 2022 г. другой источник «Ведомостей», знакомый с материалами дела, сообщал, что супруги Мейер были задержаны 8 декабря в рамках уголовного дела по хищению кредитов Сбербанка, полученных «Юлмартом» на развитие бизнеса, которое с 2017 г. расследует Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В 2017 г. фигурантом по этому делу стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, которого обвиняли в мошенничестве с кредитом «Сбера» на 1 млрд руб. По версии следствия, для получения денег в банк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии компании. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, но затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью – ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил источник, близкий к Костыгину.
«Юлмарт» до 2016 г., по данным Data Insight, был крупнейшим онлайн-ритейлером в России с оборотом в 36,6 млрд руб. Но из-за начавшегося корпоративного конфликта компания уступила лидерство Wildberries.
Сам конфликт случился из-за того, что Мейер и Костыгин (под их контролем находилось 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Одна из фирм последнего тогда утверждала, что Костыгин пытался принудить его продать долю в компании по заниженной цене или запустить контролируемое банкротство. В итоге он был вынужден обратиться в Лондонский суд за защитой прав и за консультациями – к инвесткомпании А1. Сама компания «Юлмарт» прекратила свою деятельность весной 2020 г., ее структуры сейчас находятся в процессе банкротства.