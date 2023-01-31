«Газпром» в январе сократил транзит через Украину до исторического минимума

Транзит газа из России в ЕС по Газотранспортной системе (ГТС) Украины резко упал в мае 2022 г., когда Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию ЛНР. С тех пор транспортировка осуществляется лишь через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в ГТС в подконтрольной на данный момент Украине Сумской области.