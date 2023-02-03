Производство свинины в 2023 году может увеличиться на 8%Это один из самых высоких показателей за последние годы
Производство свинины в живом весе по итогам 2023 г. может вырасти на 400 000–450 000 т – это на 8% превышает показатели прошлого года. Такие данные содержатся в прогнозе Национального союза свиноводов (НСС), сделанном на основе мониторинга планов развития компаний отрасли. За последние годы выше темпы роста были лишь в 2020 г., когда производство в живом весе выросло на 482 800 т. В позапрошлом году из-за вспышек африканской чумы свиней прирост составил всего 71 000 т, а в 2022 г. – 338 800 т. В целом выпуск такой продукции в сельскохозяйственных предприятиях в прошлом году увеличился на 6,9% до 5,23 млн т, свидетельствуют данные Росстата. В НСС оценивают производство по итогам года в 5,7 млн т.
Увеличение производства свинины, даже несмотря на прогнозируемый спад выпуска такой продукции в личных подсобных хозяйствах (на 10,2% в 2022 г.) и крестьянских фермерских хозяйствах (на 14,9%), приведет к еще большему перенасыщению рынка, считает гендиректор НСС Юрий Ковалев. Если не будет значимых геополитических и ветеринарных изменений, то, по его мнению, это повлияет на цены. По итогам 2022 г. среднегодовая оптовая стоимость живых свиней снизилась на 5,8% до 117,55 руб. за 1 кг. В этом году НСС прогнозирует падение цен еще на 5–6%.