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Производство свинины в 2023 году может увеличиться на 8%

Это один из самых высоких показателей за последние годы
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Производство свинины в живом весе по итогам 2023 г. может вырасти на 400 000–450 000 т – это на 8% превышает показатели прошлого года. Такие данные содержатся в прогнозе Национального союза свиноводов (НСС), сделанном на основе мониторинга планов развития компаний отрасли. За последние годы выше темпы роста были лишь в 2020 г., когда производство в живом весе выросло на 482 800 т. В позапрошлом году из-за вспышек африканской чумы свиней прирост составил всего 71 000 т, а в 2022 г. – 338 800 т. В целом выпуск такой продукции в сельскохозяйственных предприятиях в прошлом году увеличился на 6,9% до 5,23 млн т, свидетельствуют данные Росстата. В НСС оценивают производство по итогам года в 5,7 млн т.

Увеличение производства свинины, даже несмотря на прогнозируемый спад выпуска такой продукции в личных подсобных хозяйствах (на 10,2% в 2022 г.) и крестьянских фермерских хозяйствах (на 14,9%), приведет к еще большему перенасыщению рынка, считает гендиректор НСС Юрий Ковалев. Если не будет значимых геополитических и ветеринарных изменений, то, по его мнению, это повлияет на цены. По итогам 2022 г. среднегодовая оптовая стоимость живых свиней снизилась на 5,8% до 117,55 руб. за 1 кг. В этом году НСС прогнозирует падение цен еще на 5–6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных