Свиньи подешевели до минимума за 2 года

Но пока в отрасли не ожидают резкого роста стоимости мяса для потребителей в этом году. Юшин указывает, что, помимо роста производства свинины, увеличится и выпуск индейки – более чем на 5% – и птицы в целом на 2%. Если не будет эпизоотических проблем, а также сохранится стабильная ситуация на рынке комбикормов и кормовых ингредиентов, то стоит ожидать сохранения средних цен на уровне не выше прошлого года по основным видам мяса, прогнозирует эксперт. Ситуация с ценой способствует росту потребления, считает Ковалев. В 2022 г. потребление (производство с импортом за вычетом экспорта) свинины в России выросло на 5,9% до 4,3 млн т в убойном весе и достигло 30 кг на человека.