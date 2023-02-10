Свиньи подешевели до минимума за 2 года

Свиньи подешевели до минимума за 2 годаНо тренд должен поменяться в преддверии 23 февраля и 8 марта
Оптовая цена на живых свиней на неделе с 6 по 10 февраля 2023 г. опустилась на 4% до 98 руб. за кг, свидетельствуют данные ценового мониторинга агентства AD Libitum. Это минимальные значения с декабря 2020 г., когда стоимость свиней также падала ниже 100 руб. за кг.
Стоимость живой свинины и тушки бройлера в оптовом секторе традиционно снижается после предновогоднего роста на фоне повышенного спроса, объясняют в AD Libitium. По прогнозам агентства, тренд изменится перед праздниками 23 февраля и 8 марта. В 2018-2022 гг. рост цен также начинался в конце февраля и начале марта, свидетельствуют ретроспективные данные мониторингов агентства.
В Национальном союзе свиноводов (НСС) ожидают, что средние годовые оптовые цены по итогам 2023 г. снизятся на 5-7% из-за продолжающегося роста производства. В начале февраля «Ведомости» также со ссылкой на прогноз НСС писали, что в 2023 г. выпуск свинины в живом весе увеличится на 8% до 5,7 млн т. По итогам первого месяца года средняя стоимость живых свиней составила 108,08 руб. за кг, что на 5,3% ниже уровня аналогичного периода 2022 г, указывает гендиректор НСС Юрий Ковалев.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объясняет, что рынок мяса отличается ярко выраженной сезонностью. Он ожидает, что ближе к окончанию Великого поста (15 апреля), когда переработчики мяса начнут запасаться продукцией перед майскими праздниками и сезоном шашлыков, ситуация со снижением оптовых цен может измениться.
Но пока в отрасли не ожидают резкого роста стоимости мяса для потребителей в этом году. Юшин указывает, что, помимо роста производства свинины, увеличится и выпуск индейки – более чем на 5% – и птицы в целом на 2%. Если не будет эпизоотических проблем, а также сохранится стабильная ситуация на рынке комбикормов и кормовых ингредиентов, то стоит ожидать сохранения средних цен на уровне не выше прошлого года по основным видам мяса, прогнозирует эксперт. Ситуация с ценой способствует росту потребления, считает Ковалев. В 2022 г. потребление (производство с импортом за вычетом экспорта) свинины в России выросло на 5,9% до 4,3 млн т в убойном весе и достигло 30 кг на человека.
Но сейчас себестоимость производства живой свинины составляет 75-80 руб. за кг (без НДС), указывает гендиректор «ПХ Лазаревское» Кристина Романовская. Несмотря на стабильную ценовую ситуацию на рынке зерновых, рост стоимости премиксов и других кормовых составляющих, влияющих на вес животных, продолжается, увеличиваются и логистические затраты, добавляет она. Так что компания не может продавать свинину ниже 110 руб. за кг, поскольку в противном случае будет работать себе в убыток, говорит Романовская.