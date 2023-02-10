Терминал «Бронка» в порту Санкт-Петербурга может вновь сменить владельца

Терминал «Бронка» в порту Санкт-Петербурга может вновь сменить владельцаАктив передадут Белоруссии за символическую плату, считают эксперты
Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос о передаче в собственность последней многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка», входящего в «Большой порт Санкт-Петербург». Об этом 10 февраля в интервью «РИА Новости» сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Он отметил, что сейчас страны активно принимают «совместные меры по преодолению транспортных и логистических ограничений». Работу по перевалке широкого спектра белорусских экспортных грузов он назвал «успешной». «Предпринятые шаги позволили существенно – в разы – нарастить объемы транзита белорусских экспортных грузов через Россию», – подчеркнул Полищук.
За 2022 г. через морские порты России, по его словам, отгружено 3,5 млн т белорусских нефтепродуктов, перевезено почти 3 млн т калийных удобрений через порты в Ейске, Усть-Луге, Новороссийске и Астраханской области, а также транзитом по железной дороге в Китай.
Интерес белорусов к мощностям порта «Бронка» возник после того, как из-за начала СВО на Украине в феврале 2022 г. Великобритания, ЕС, США и ряд других стран ввели санкции против России и Белоруссии. В частности, с 1 февраля 2022 г. Литва ограничила прием поездов с белорусскими калийными удобрениями в порт Клайпеды.
После этого Россия начала прием грузов из Белоруссии через собственные терминалы в российских портах. Тогда же стало ясно, что они не справятся с приемом и обработкой белорусских грузов, в том числе около 12 млн т калийных удобрений в год, которые раньше шли через прибалтийские порты.
В мае 2022 г. по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сообщалось, что российские власти готовы выделить Белоруссии место под строительство собственного перегрузочного терминала рядом с портом «Бронка», то есть в районе петербургского пригорода Ломоносов. Еще раньше, в марте, Путин поручал губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко оказать содействие в строительстве терминалов для перевалки грузов из Белоруссии.
В июне прошлого года Лукашенко посещал Ленобласть, чтобы ознакомиться с ходом строительства нового терминала вблизи порта «Бронка». Ранее он говорил о желании полностью завершить строительство к 2024 г. Информации о реальных параметрах проекта и инвестициях со стороны белорусских коллег пока не было.
«Бронка» – единственный глубоководный терминал порта Санкт-Петербург, который может принимать суда длиной до 347 м, шириной до 50 м и осадкой до 13 м. Мощность терминала по перевалке грузов составляет 3,2 млн т в год. На сайте терминала указано, что планы дальнейшего развития включали в себя увеличение мощности по обработке контейнерных грузов до 1,9 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год, накатных грузов — до 200 000 единиц в год. А реализация проектов развития железнодорожной и складской инфраструктуры должна дополнительно увеличить мощность перевалки до 25 млн т к 2025 г.
Полищук в интервью указал, что проектная мощность терминала достигает 20,7 млн т грузов.
Терминал создан на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) и введен в эксплуатацию в 2015 г. Объем частных инвестиций с учетом заемных средств составил около 25 млрд руб., из федерального бюджета вложено 16,2 млрд руб. (на морской канал и автодорожную развязку). Частным инвестором и управляющей компанией терминала стала дочерняя структура холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко – ООО «Феникс». Ему принадлежало 50% компании. Вторую половину в равных долях контролировали генерал ФСБ в отставке Николай Негодов и Людмила Мурова.
В 2016 г. Михальченко был обвинен в коррупционных преступлениях при строительстве объектов для ФСО и арестован. В 2017 г. после реорганизации «Форума» он лишился доли в «Фениксе», компания перешла в ООО «Бронка групп», принадлежащее бывшим бизнес-партнерам предпринимателя.
После череды судебных разбирательств по иску Генпрокуратуры по решению Никулинского районного суда Москвы 100% ООО «Феникс» перешло государству. По версии следствия, Михальченко и его партнеры систематически получали бюджетные средства от реализации госконтрактов, часть из которых пошла в том числе на строительство терминала «Бронка».
В начале декабря 2021 г. актив передали Росимуществу. А в феврале 2022 г. правительство РФ выпустило распоряжение о передаче 100% терминала «Бронка» госкорпорации «Ростех», которая должна была состояться в течение 12 месяцев с момента его опубликования. С тех пор официальных сообщений о том, передан ли терминал госкорпорации, не было. Из данных «СПАРК-Интерфакса» следует, что «Ростех» является управляющей компанией ООО «Феникс», но данные о собственниках компании закрыты в соответствии с законом 129-ФЗ «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей».
«Ведомости» направили запросы в «Ростех», Росимущество и Минтранс.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает планы по передаче порта «Бронка» белорусской стороне «чисто политическим решением». Он полагает, что реальной денежной сделки, скорее всего, не будет – терминал либо передадут в управление, либо продадут за символическую сумму. Решение выгодно обеим сторонам, считает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. «Объем перевозки по этому направлению (северо-запад) снизился, что сократило потребности российских компаний в портовых мощностях», – пояснил он.
По итогам 2022 г. грузооборот «Большого порта Санкт‑Петербург» снизился к показателям 2021 г. на 37,4% и составил 38,8 млн т. Грузооборот «Бронки» за прошлый год упал до 1,4 млн т грузов (- 62% год к году).
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников оценил стоимость строительства дополнительных мощностей в порту в 10-15 трлн руб., а объем перспективной перевалки – в 12 млн т.