Терминал «Бронка» в порту Санкт-Петербурга может вновь сменить владельца

«Бронка» – единственный глубоководный терминал порта Санкт-Петербург, который может принимать суда длиной до 347 м, шириной до 50 м и осадкой до 13 м. Мощность терминала по перевалке грузов составляет 3,2 млн т в год. На сайте терминала указано, что планы дальнейшего развития включали в себя увеличение мощности по обработке контейнерных грузов до 1,9 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год, накатных грузов — до 200 000 единиц в год. А реализация проектов развития железнодорожной и складской инфраструктуры должна дополнительно увеличить мощность перевалки до 25 млн т к 2025 г.