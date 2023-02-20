PPF Group продаст долю в логопарке «Трилоджи парк Томилино»

Эту информацию подтвердил также источник, близкий к одной из сторон переговоров. Размер доли, которая была у PPF Real Estate в логопарке, собеседники «Ведомостей» не уточнили. В 2014 г. чешская компания сообщала, что она консолидировала 75% в этом комплексе, других раскрытий информации по этому поводу не было. Сама сделка будет закрыта в ближайшее время, уточнили консультанты. По их словам, PPF Real Estate предлагала купить свою часть комплекса и другим крупным инвесторам, но сделку с ними пришлось бы согласовать с партнером.