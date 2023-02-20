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PPF Group продаст долю в логопарке «Трилоджи парк Томилино»

Ее покупателями станут партнеры чешской компании по этому проекту
Дарья Молоткова
Сам логопарк – один из последних активов чешской группы в России / «Трилоджи»

Входящая в чешскую PPF Group фирма PPF Real Estate нашла покупателей на свою долю в складском комплексе «Трилоджи парк Томилино» (107 000 кв. м), который расположен на юго-востоке Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. Покупателями, по их словам, станут девелоперы и совладельцы этого объекта Алексей и Александр Остапишины.

Эту информацию подтвердил также источник, близкий к одной из сторон переговоров. Размер доли, которая была у PPF Real Estate в логопарке, собеседники «Ведомостей» не уточнили. В 2014 г. чешская компания сообщала, что она консолидировала 75% в этом комплексе, других раскрытий информации по этому поводу не было. Сама сделка будет закрыта в ближайшее время, уточнили консультанты. По их словам, PPF Real Estate предлагала купить свою часть комплекса и другим крупным инвесторам, но сделку с ними пришлось бы согласовать с партнером.

Представитель PPF Real Estate от комментариев отказался, но информация о «Трилоджи парк Томилино» с официального сайта компании исчезла. В самом комплексе на запрос не ответили, связаться с Остапишиными не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных