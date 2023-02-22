Рост промышленного производства молока в январе 2023 года ускорился в два раза

Рост промышленного производства молока в январе 2023 года ускорился в два разаКрупные участники рынка замещают выпадающие объемы неорганизованного сектора
Производство товарного молока на промышленных фермах в январе 2023 г. выросло на 6,8% до 1,6 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Союзмолоко», предоставленные по запросу «Ведомостей». Прирост был обеспечен возросшим уровнем продуктивности животных: январские удои поднялись на 6,8% до 711 кг от одной коровы год к году.
Темпы роста выпуска продукции в январе 2022 г. были более чем в два раза ниже: тогда к январю 2021 г. они увеличились на 3,3% до 1,49 млн т.
Показатели роста в организованном секторе, продемонстрированные в январе 2023 г., выше, чем в среднем по отрасли за весь 2022 г., указывает глава Streda Consulting Алексей Груздев. По оценкам «Союзмолока», выпуск товарного молока во всех видах хозяйств в прошлом году вырос на 4% до 24,65 млн т.
Аналогичную динамику ассоциация прогнозирует и на 2023 г. Это отражение долгосрочной структурной тенденции, когда в неорганизованном секторе производство молока падает из-за низкой эффективности и эти объемы замещаются промышленными предприятиями, говорит Груздев.
Тенденция подтверждается данными Росстата по итогам 2022 г. По оценкам службы, выпуск молока во всех видах хозяйств вырос на 2% до 32,9 млн т (учитывается в том числе продукция, не поступающая на рынок, а используемая в личном потреблении). На организованный сектор пришлось 19 млн т, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Выпуск в хозяйствах населения снизился на 2,1% до 10,9 млн т, а в крестьянских и фермерских хозяйствах вырос, но всего на 0,9% до 2,96 млн т.
Груздев указывает, что потребность в наращивании внутреннего производства молока сохраняется в том числе из-за того, что постоянно требуется замещать эти выпадающие объемы. Иначе, по его словам, отрасль достаточно быстро может столкнуться с проблемой снижения валового производства. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценивал уровень самообеспеченности молоком в России в конце января в 84,3% при необходимости достижения показателей доктрины продовольственной безопасности в 90%.
Инвестиции в отрасль продолжатся как минимум 5-7 лет, в том числе из-за сохранения механизмов господдержки, таких как возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию ферм и льготное кредитование, считает Груздев.
Планы наращивать производство подтвердил крупнейший производитель молока в России ГК «Эконива». По словам представителя группы, в 2023 г. планируется нарастить выпуск молока с 1,2 млн до 1,3 млн т. Прирост будет обеспечен завершением строительства и вводом в эксплуатацию двух животноводческих комплексов в Московской области и Татарии, а также за счет увеличения производительности поголовья.
В 2022 г. потребление молочной продукции снизилось на 1-1,5%, свидетельствуют данные «Союзмолока». Но фоне необходимости замещения выпадающих объемов тенденция снижения потребления из-за роста цен при слабой динамике доходов в общеотраслевых масштабах важна, но не критична, считает Груздев. По его словам, на рынке сохраняется потребность в новых объемах сырого молока, особенно если речь идет о высоком качестве и крупных товарных партиях сырья. В «Экониве» видят спрос на качественные натуральные молочные продукты как на внутреннем, так и на внешних рынках, прежде всего в странах Китая, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, передал представитель компании.