Рост промышленного производства молока в январе 2023 года ускорился в два раза

Тенденция подтверждается данными Росстата по итогам 2022 г. По оценкам службы, выпуск молока во всех видах хозяйств вырос на 2% до 32,9 млн т (учитывается в том числе продукция, не поступающая на рынок, а используемая в личном потреблении). На организованный сектор пришлось 19 млн т, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Выпуск в хозяйствах населения снизился на 2,1% до 10,9 млн т, а в крестьянских и фермерских хозяйствах вырос, но всего на 0,9% до 2,96 млн т.