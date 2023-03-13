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Бизнес просит правительство отменить патентную систему для водителей-иностранцев

Это позволит привлечь в отрасль новые кадры и избежать простоя большегрузов
Ксения Потаева Арина Литова Анна Нараева
Максим Блинов / РИА Новости

Транспортный комитет бизнес-объединения «Деловая Россия» обратился в правительство с просьбой отменить региональный патент для иностранных водителей большегрузов, чтобы привлечь в отрасль новые кадры. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в логистической компании и подтвердил собеседник, близкий к комитету. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Деловой России».

Острый дефицит водителей, по словам источников, приводит к простою грузовиков и денежным потерям перевозчиков. Сейчас, если иностранец хочет работать водителем в России, он должен получить патент на работу, поясняет один из собеседников в транспортной компании. Но такой документ действует только в пределах одного субъекта Федерации – того, где он получен. «То есть развозить грузы между городами в пределах одного региона водитель фуры может, а между несколькими – нет», – поясняет собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных