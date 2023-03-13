Бизнес просит правительство отменить патентную систему для водителей-иностранцев

Острый дефицит водителей, по словам источников, приводит к простою грузовиков и денежным потерям перевозчиков. Сейчас, если иностранец хочет работать водителем в России, он должен получить патент на работу, поясняет один из собеседников в транспортной компании. Но такой документ действует только в пределах одного субъекта Федерации – того, где он получен. «То есть развозить грузы между городами в пределах одного региона водитель фуры может, а между несколькими – нет», – поясняет собеседник «Ведомостей».