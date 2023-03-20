Минпромторг вновь потребовал зафиксировать наценку на прокат

Минпромторг вновь потребовал зафиксировать наценку на прокатЦена на горячекатаный лист с декабря 2022 года выросла на 20%
Минпромторг опять требует ограничить наценку металлотрейдеров на стальную продукцию, как это уже было в марте 2022 г. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра Виктор Евтухов.
По словам Евтухова, «для недопущения скачков цен» на прошлой неделе (13-19 марта 2023 г. – «Ведомости») было проведено совещание с металлургами, на котором было принято решение обновить договоренности заводов-производителей с металлотрейдерами «о фиксации наценки на перепродажу металлопродукции». Металлургам на встрече также было «настоятельно рекомендовано» внимательно обдумывать каждое решение об изменение цены в сторону повышения, подчеркнул замминистра.
Как пояснил «Ведомостям» представитель Минпромторга, фиксация должна коснуться цен на горячекатаный и холоднокатаный прокат, а также на арматуру.
По данным Минпромторга, с декабря 2022 г. по март 2023 г. рост цен на горячекатаный лист составил порядка 20%. «При этом металлурги заявляют уже о следующем витке подорожания этой продукции», – добавил Евтухов. И очередное подорожание проката, по его мнению, «никак не связано с объективными сложностями в отрасли». При этом, как пояснил Евтухов, рост стоимости листового проката начался раньше подъема цен на основную сырьевую базу, то есть железорудное сырье и коксующийся уголь (о возможном подорожании угля «Ведомости» писали 20 марта).
По данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), цены производителей на горячекатаный рулон толщиной 4-12 мм на российском рынке выросли с 1 января по 13 марта на 8% до 59 500 руб./т с НДС на базисе СPT Москва («с доставкой до»). При этом цены трейдеров за этот же период выросли на 11% до 61 500 руб./т с НДС на базисе FCA склад трейдера («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»).
Сейчас Минпромторг обсуждает дополнительные меры по контролю за ценами на металлопрокат. В ближайшие дни министерство, по словам Евтухова, проведет совещание с участием Минэнерго, Минстроя и ФАС. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства.
Представитель ФАС подтвердил «Ведомостям», что в ведомство поступают обращения по поводу роста цен на металлопродукцию. «Металлопроизводители уже получили ранее направленные запросы службы о причинах роста цен. Полученные сведения будут детально проанализированы, после чего в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования», – подчеркнули в ФАС.
По словам Евтухова, на встрече будут обсуждаться вопросы стоимости металлопродукции, угля, а также заключение долгосрочных контрактов со стороны компаний – потребителей металла. «Металлургическое сообщество всегда шло навстречу интересам государства, особенно в нынешней ситуации кратного увеличения гособоронзаказа – и мы всегда находим разумный компромисс», – добавил замминистра.
По словам источника «Ведомостей» в металлургической компании, 21 марта запланировано совещание с участием представителей Минпромторга, Минстроя, ФАС, металлургов и девелоперских компаний по теме поставок металлопродукции строительной отрасли.
В марте 2023 г. Минстрой пожаловался в ФАС на рост цен на арматуру в последние несколько недель («Ведомости» писали об этом 10 марта). Однако рост цен на арматуру, по словам Евтухова, связан «с сезонным увеличением цен» на сырье (металлолом), а также тарифами на перевозки и на электроэнергию, поэтому «его можно считать обоснованным».
По данным MMI, за период с начала 2023 г. по 13 марта цены на арматуру на российском рынке выросли на 30%. Средний индикатив в Москве за арматуру марки стали А500С диаметром 12 мм с отгрузкой со складов трейдеров на эту дату составлял 55 500 руб./т с НДС.
Крупнейшие российские производители стали договорились с трейдерами об ограничении наценки по инициативе Минпромторга во II квартале 2022 г. РБК писал, что тогда речь шла о максимальной наценке при продаже стальной продукции на уровне 12%. Она была согласована в ходе дискуссий сталелитейных компаний, трейдеров и Минпромторга.
Также широкую огласку в СМИ получила встреча Евтухова с представителями отрасли 10 марта 2022 г. Тогда замминистра потребовал снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другую металлопродукцию, которую они продают напрямую конечным потребителям. «Товарищи производители! Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены», — сказал он.
Через неделю после этого глава Минпромторга Денис Мантуров встретился с собственниками и топ-менеджерами металлургических компаний. По итогам встречи Мантуров рекомендовал им установить «прозрачные» цены на металл по всей цепочке «сырье — производитель — дистрибутор — потребитель», чтобы государство их не регулировало.
Минпромторг также сообщал, что было принято решение составить список аккредитованных дистрибуторов, торговых домов и металлосервисных предприятий, для которых производителями будет установлена предельно допустимая наценка. В случае несоблюдения установленных параметров наценки компании должны были лишаться аккредитации и возможности взаимодействовать с производителями напрямую, таким образом рискуя потерять место на рынке.
Источник «Ведомостей» в одной из металлотрейдинговых компаний указывает на то, что изначально металлурги последовали за экспортными котировками, а «теперь указывают Минпромторгу на необходимость ограничить наценку трейдеров». Он добавляет, что трейдеры получают свою прибыль «в основном на переработке и сервисе». «В момент всплеска цены остатки, конечно, продаются с наценкой более 12%, но как только приходит свежий металл, наценка далека от 12%», – рассказывает собеседник «Ведомостей».
В целом, по его словам, рентабельность трейдеров в течение года составляет 2-5%. Другой собеседник в одной из крупнейших металлотрейдинговых компаний уточняет, что производители стали «начали в последние дни обновлять соглашения об ограничении торговой наценки», которая составляет (как и в прошлом году) 12%. При этом, по словам источника, за последний год наценка трейдеров на плоский прокат в среднем не превышала 5-10%.
Как напоминает аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева, цены на горячекатаный рулон выросли с января по март примерно на 28% – в среднем от $590/т в январе до $755/т в марте. «В Причерноморском регионе наблюдается резкий рост спроса, что связано с землетрясениями в Турции и необходимостью проведения восстановительных работ», – подчеркивает эксперт.
В то же время спрос на горячекатаный рулон на внутреннем российском рынке, по словам Лукичевой, растет благодаря восстановлению инфраструктуры в присоединенных регионах, активному строительству в других субъектах РФ и необходимости проведения срочных ремонтов.
В связи с этим рост внутренних цен на 20%, по мнению Лукичевой, «вполне оправдан, так как рынок пытается сбалансироваться». Если рост внутренних цен продолжится, то больше горячекатаного рулона пойдет на внутренний рынок, но если остановится, то возникнет риск ухода металла на экспорт и «оголения потребностей внутреннего рынка», рассуждает она. «В связи с этим к ручному регулированию рынка нужно подходить с большой осторожностью», – предупреждает эксперт.