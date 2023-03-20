Минпромторг вновь потребовал зафиксировать наценку на прокат

По данным Минпромторга, с декабря 2022 г. по март 2023 г. рост цен на горячекатаный лист составил порядка 20%. «При этом металлурги заявляют уже о следующем витке подорожания этой продукции», – добавил Евтухов. И очередное подорожание проката, по его мнению, «никак не связано с объективными сложностями в отрасли». При этом, как пояснил Евтухов, рост стоимости листового проката начался раньше подъема цен на основную сырьевую базу, то есть железорудное сырье и коксующийся уголь (о возможном подорожании угля «Ведомости» писали 20 марта).