Минпромторг пожаловался в ФАС на подорожание угля

Минпромторг пожаловался в ФАС на подорожание угляРоссийские поставщики планируют поднять цены на 40% вслед за мировыми
Минпромторг пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на ожидаемый рост цен на коксующийся уголь, который последует за мировыми котировками. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра Виктор Евтухов.
По его словам, рост цены на уголь на российском рынке в начале года «был незначительным», а теперь «угольщики обещают подорожание коксующегося угля более чем на 40%». Поэтому, как считает Евтухов, резкий скачок цены на коксующийся уголь для металлургов должен стать зоной пристального внимания ФАС, куда Минпромторг уже обратился с соответствующими письмами.
«В отличие от сталеваров, производители коксующегося угля не спешат отказываться от ориентиров на мировые цены», – отметил заместитель министра. И добавил, что это «категорически неприемлемо в текущих условиях».
Чтобы не допустить всплеска цен на металлопродукцию, Минпромторг, по словам Евтухова, планирует «превентивно обращаться» для проведения проверок не только в ФАС, но и другие контрольные инстанции, в том числе в Генпрокуратуру.
Сейчас Минпромторг обсуждает дополнительные меры по контролю за ценами. В ближайшие дни министерство, по словам Евтухова, проведет совещание с участием Минэнерго, Минстроя и ФАС. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства, а также пресс-службы крупнейших компаний - производителей коксующегося угля – «Распадской» (входит в Evraz), ЭЛСИ, «Мечела» и «Колмар».
По словам Евтухова, на встрече будут обсуждаться вопросы стоимости металлопродукции, угля, а также заключение долгосрочных контрактов со стороны компаний, которые потребляют металл.
По словам представителя Минэнерго, в I квартале 2023 г. цена на уголь практически не менялась, так как у основных поставщиков заключены долгосрочные контракты, – при этом цены на металлопродукцию уже показали рост в этот период. В целом «влияние стоимости угля на конечную стоимость металла минимально», подчеркивает он.
В целом изменения мировых котировок влияют на цену на коксующийся уголь на российском рынке, признает представитель Минэнерго. «Однако основное давление на цену оказывает рост себестоимости в угольной отрасли за последний год, который вызван рядом горно-геологических факторов, логистических изменений, ростом стоимости доставки (рост ж/д тарифа и стоимости предоставления вагона) и затрат на приобретение основного оборудования и запасных частей», – поясняет он.
По данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), цена на коксующийся уголь средней шихты на российском рынке поднялась на 5% в период с 1 января до 13 марта 2023 г. до 9090 руб./т на базисе FCA («загрузка на транспорт продавца в указанном месте»). За этот же период цена на экспортный уголь из Австралии, по данным агентства, выросла на 17% до $354 на базисе FOB («погрузка на судно») Австралия.
По словам аналитика по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксаны Лукичевой, цены на внутреннем рынке России на коксующийся уголь на порядок ниже мировых. Например, внутрироссийские поставки в феврале производились примерно по $100-110/т на базисе EXW («на воротах завода»), а на мировом рынке стоимость угля в феврале достигала $330-370/т. «Корреляция между внутренним и мировым рынком, конечно, имеется, но в настоящее время стала гораздо слабее, чем раньше», – отмечает она.
Как предполагает Лукичева, производители пытаются повысить цены на внутреннем рынке, оправдывая это ростом мировых цен. Но мировые цены в марте, по ее словам, начали снижаться. Относительно прошлого года мировые цены на коксующийся уголь сейчас в 1,6 раза ниже, напоминает Лукичева. «Вряд ли цены на внутреннем рынке вырастут значительно», – резюмирует эксперт.
Рост цен на энергетический уголь вслед за экспортными бенчмарками также приводил уже к проблемам у потребителей. В августе 2022 г. «Русгидро» предлагала проработать регулирование цен на уголь для энергопредприятий Дальневосточного федерального округа (ДФО) в России. Компания указывала, что прогноз Минэкономразвития по ценам на уголь, на основании которого ФАС ежегодно индексирует энерготарифы для Дальнего Востока, составляет на 2022 г. +3,9%. Но фактически в осенне-зимнем периоде 2021–2022 гг. цены на уголь для крупнейших энергообъектов «Русгидро» в ДФО выросли на 200–400% в сравнении с 2020 г.
В результате убытки Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в «Русгидро») в 2022 г., по предварительным оценкам, составят 17,8 млрд руб., ожидали в компании («Ведомости» писали об этом 29 августа 2022 г.). В феврале этого года «Коммерсантъ» писал, что гендиректор «Русгидро» Виктор Хмарин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из бюджета 93 млрд руб. для «восстановления финансовой стабильности» ДГК.
В подготовке статьи участвовал Александр Волобуев