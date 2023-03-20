Минпромторг пожаловался в ФАС на подорожание угля

Рост цен на энергетический уголь вслед за экспортными бенчмарками также приводил уже к проблемам у потребителей. В августе 2022 г. «Русгидро» предлагала проработать регулирование цен на уголь для энергопредприятий Дальневосточного федерального округа (ДФО) в России. Компания указывала, что прогноз Минэкономразвития по ценам на уголь, на основании которого ФАС ежегодно индексирует энерготарифы для Дальнего Востока, составляет на 2022 г. +3,9%. Но фактически в осенне-зимнем периоде 2021–2022 гг. цены на уголь для крупнейших энергообъектов «Русгидро» в ДФО выросли на 200–400% в сравнении с 2020 г.