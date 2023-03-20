«Роснефть» нарастила EBITDA в 2022 году на 9,5% до 2,6 трлн рублей

Капитальные затраты «Роснефти» увеличились на 7,9% в 2022 г. до 1,1 трлн руб. Но, по словам Сечина, «благодаря жесткому контролю над расходами и работе по повышению эффективности в 2022 г. компании удалось сдержать рост удельных затрат на добычу углеводородов на уровне ниже инфляции цен промышленных производителей». «При этом стоит отметить, что за последние три года налоговые условия деятельности нефтяных компаний ужесточались 14 раз, что, безусловно, создает риски для реализации нашей производственной программы», – заявил Сечин.