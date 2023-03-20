«Роснефть» нарастила EBITDA в 2022 году на 9,5% до 2,6 трлн рублей

«Роснефть» нарастила EBITDA в 2022 году на 9,5% до 2,6 трлн рублейДобыча углеводородов по сравнению с 2021 годом увеличилась на 2,3%
Нефтяная компания «Роснефть» опубликовала отчетность по МСФО за 2022 г.
Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) в 2022 г. вырос на 9,5% по сравнению с 2021 г. до 2,6 трлн руб., сообщила пресс-служба нефтяной компании.
Выручка «Роснефти» за прошлый год увеличилась на 3,2% по сравнению с 2021 г. (абсолютный показатель не раскрывается), операционная прибыль – на 8,9% до 1,5 трлн руб. При этом чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, сократилась на 7,9% до 813 млрд руб. «Динамика показателя была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. Достигнутый уровень чистой прибыли является солидной базой для выплаты дивидендов за отчетный год», – отметили в компании.
«В отчетном году, в условиях внешнего давления и волатильной макросреды, компания в очередной раз продемонстрировала операционную эффективность и подтвердила устойчивость бизнес-модели», – заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин (его слова приводятся в сообщении компании).
Добыча углеводородов компанией в 2022 г. на 2,3% превысила результаты 2021 г., составив 5,1 млн б. н. э. в сутки. «Отдельно отмечу проект «Сахалин-1». После ухода прежнего оператора мы в кратчайшие сроки восстановили добычу и начали танкерные отгрузки, была вновь запущена программа бурения», – подчеркнул Сечин.
Капитальные затраты «Роснефти» увеличились на 7,9% в 2022 г. до 1,1 трлн руб. Но, по словам Сечина, «благодаря жесткому контролю над расходами и работе по повышению эффективности в 2022 г. компании удалось сдержать рост удельных затрат на добычу углеводородов на уровне ниже инфляции цен промышленных производителей». «При этом стоит отметить, что за последние три года налоговые условия деятельности нефтяных компаний ужесточались 14 раз, что, безусловно, создает риски для реализации нашей производственной программы», – заявил Сечин.