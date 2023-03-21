Россия в 2022 году почти вчетверо увеличила поставки СУГ в Азию

Российские экспортеры на фоне санкционных ограничений в 2022 г. увеличили поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) в страны Азии в 3,8 раза до 392 000 т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».