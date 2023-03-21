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Россия в 2022 году почти вчетверо увеличила поставки СУГ в Азию

В этом году рост продолжится на фоне профицита внутреннего рынка
Василий Милькин
Vasily Fedosenko / Reuters

Российские экспортеры на фоне санкционных ограничений в 2022 г. увеличили поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) в страны Азии в 3,8 раза до 392 000 т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Поставки в европейском направлении (включая Турцию) снизились на 19,2% до 3,06 млн т. При этом поставки в Турцию по морю выросли в 2,3 раза до 206 000 т, свидетельствует статистика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных