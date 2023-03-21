Россия в 2022 году почти вчетверо увеличила поставки СУГ в Азию

Россия в 2022 году почти вчетверо увеличила поставки СУГ в АзиюВ этом году рост продолжится на фоне профицита внутреннего рынка
Российские экспортеры на фоне санкционных ограничений в 2022 г. увеличили поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана) в страны Азии в 3,8 раза до 392 000 т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».
Поставки в европейском направлении (включая Турцию) снизились на 19,2% до 3,06 млн т. При этом поставки в Турцию по морю выросли в 2,3 раза до 206 000 т, свидетельствует статистика.
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