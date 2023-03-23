Из Сочи в Гагру к туристическому сезону могут пустить скоростные поезда «Ласточка»

«Люди любят поезда за предсказуемое время прохождения границы в отличие от пересечения на автомобиле, где могут быть пробки», – говорит глава Союза пассажиров Кирилл Янков. Но он сомневается в целесообразности запуска по этому маршруту именно «Ласточки». Эксперт отмечает, что это поезд «высоких скоростей» (максимальная скорость – 160 км/ч. – «Ведомости»), которому нужна электрификация на железнодорожных путях. «В Абхазии этого нет, и после пересечения границы придется запускать «Ласточку» на тепловозе, что существенно снизит скорость», – добавил Янков.