Российские дети 10-17 лет вновь получат скидку 50% на ж/д билеты летом
«Холдинг «РЖД» восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа», – говорится в сообщении.
В прошлом году правом на льготный проезд по этой программе воспользовались 3,1 млн детей, что на 25,6% больше, чем в 2021 г. За семь лет скидку получили 17 млн детей.
Скидку можно получить при проезде в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах. Льготные билеты можно будет купить уже с завтрашнего дня, 4 марта.
Для российских школьников в возрасте 10-17 лет, проходящих обучение по очной форме, также действует 50%-ная скидка на ж/билеты в течение всего учебного года (1 сентября – 31 мая). В октябре прошлого года ее действие распространили на учащихся из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как отметили ТАСС в РЖД, летняя скидка также распространяется на детей из новых регионов.