Российские дети 10-17 лет вновь получат скидку 50% на ж/д билеты летом

Для российских школьников в возрасте 10-17 лет, проходящих обучение по очной форме, также действует 50%-ная скидка на ж/билеты в течение всего учебного года (1 сентября – 31 мая). В октябре прошлого года ее действие распространили на учащихся из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как отметили ТАСС в РЖД, летняя скидка также распространяется на детей из новых регионов.