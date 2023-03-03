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Общество

Российские дети 10-17 лет вновь получат скидку 50% на ж/д билеты летом

Ведомости

РЖД в восьмой раз введет для российских детей 10-17 лет скидку в 50% на поездки на все лето, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Холдинг «РЖД» восьмой год подряд принимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа», – говорится в сообщении.

В прошлом году правом на льготный проезд по этой программе воспользовались 3,1 млн детей, что на 25,6% больше, чем в 2021 г. За семь лет скидку получили 17 млн детей.

Скидку можно получить при проезде в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах. Льготные билеты можно будет купить уже с завтрашнего дня, 4 марта.

Для российских школьников в возрасте 10-17 лет, проходящих обучение по очной форме, также действует 50%-ная скидка на ж/билеты в течение всего учебного года (1 сентября – 31 мая). В октябре прошлого года ее действие распространили на учащихся из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как отметили ТАСС в РЖД, летняя скидка также распространяется на детей из новых регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных