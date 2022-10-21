Школьникам из новых регионов предоставили 50%-ную скидку на ж/д билеты
Право льготного проезда в поездах во время учебного года, действующее на территории РФ, распространили на школьников 10-17 лет из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщил Telegram-канал российского Минтранса.
«Во время учебного года – с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря – школьники, проходящие обучение по очной форме, смогут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 50%», – говорится в сообщении.
Воспользоваться льготой можно уже сейчас, она действует при покупке билетов на места в общих, плацкартных, сидячих вагонах, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования всех категорий внутри России. Для получения скидки необходимо предъявить справку из школы об очной форме обучения.
С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
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