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Общество

Школьникам из новых регионов предоставили 50%-ную скидку на ж/д билеты

Ведомости

Право льготного проезда в поездах во время учебного года, действующее на территории РФ, распространили на школьников 10-17 лет из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщил Telegram-канал российского Минтранса.

«Во время учебного года – с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря – школьники, проходящие обучение по очной форме, смогут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 50%», – говорится в сообщении.

Воспользоваться льготой можно уже сейчас, она действует при покупке билетов на места в общих, плацкартных, сидячих вагонах, а также в двухэтажных пассажирских вагонах с 4-местными купе поездов дальнего следования всех категорий внутри России. Для получения скидки необходимо предъявить справку из школы об очной форме обучения.

С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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