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Падение добычи газа в России замедлилось

Эксперты ожидают, что по итогам 2023 г. снижение не превысит 6%
Василий Милькин
Sergei Karpukhin / Reuters

Добыча газа в России снизилась в январе – феврале 2023 г. на 9,5% в годовом выражении до 119,4 млрд куб. м, в феврале – на 8,7% до 56,7 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.

В январе 2023 г., по данным источников, падение добычи год к году составляло 9,7% до 62,7 млрд куб. м. Таким образом, динамика падения в феврале замедлилась. В 2022 г. добыча газа в России составила 673,8 млрд куб. м, сообщал в феврале вице-премьер Александр Новак (-11,6% к уровню 2021 г. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных