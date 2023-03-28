Падение добычи газа в России замедлилось

Падение добычи газа в России замедлилосьЭксперты ожидают, что по итогам 2023 г. снижение не превысит 6%
Добыча газа в России снизилась в январе – феврале 2023 г. на 9,5% в годовом выражении до 119,4 млрд куб. м, в феврале – на 8,7% до 56,7 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго.
В январе 2023 г., по данным источников, падение добычи год к году составляло 9,7% до 62,7 млрд куб. м. Таким образом, динамика падения в феврале замедлилась. В 2022 г. добыча газа в России составила 673,8 млрд куб. м, сообщал в феврале вице-премьер Александр Новак (-11,6% к уровню 2021 г. – «Ведомости»).
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