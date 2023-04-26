Независимые производители газа резко нарастили продажи на бирже

Рост продаж газа независимыми производителями полностью компенсировал падение биржевых продаж газа «Газпромом». Газовый холдинг в 2023 г. практически не продает газ на СПбМТСБ: в январе – апреле реализация снизилась в 23 раза до 39,1 млн куб. м. В результате суммарные продажи газа на бирже с начала года выросли год к году в 2,3 раза до 3 млрд куб. м.