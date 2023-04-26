Независимые производители газа резко нарастили продажи на бирже

Независимые производители газа резко нарастили продажи на биржеВ результате объем биржевых торгов в России растет при падении продаж «Газпрома»
Независимые производители газа увеличили продажи этого топлива на бирже за период с 1 января по 24 апреля 2023 г. в 9 раз к уровню аналогичного периода прошлого года до 2,97 млрд куб. м. Это следует из презентации управляющего директора Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по рынкам газа и электроэнергии Сергея Трофименко, представленной 25 апреля на Национальном нефтегазовом форуме.
Рост продаж газа независимыми производителями полностью компенсировал падение биржевых продаж газа «Газпромом». Газовый холдинг в 2023 г. практически не продает газ на СПбМТСБ: в январе – апреле реализация снизилась в 23 раза до 39,1 млн куб. м. В результате суммарные продажи газа на бирже с начала года выросли год к году в 2,3 раза до 3 млрд куб. м.